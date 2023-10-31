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ТАСС

Шойгу заявил, что потери ВСУ за время контрнаступления превысили 90 тыс. человек

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ ТАСС

При этом никаких успехов на поле боя украинские военные не достигли, отметил министр обороны РФ

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за время начатого этим летом контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, не достигнув значимых успехов на поле боя. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Только с 4 июня - то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления - Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными", - сказал Шойгу, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности. Он также отметил, что ВСУ понесли потери и в технике: было уничтожено порядка 600 танков, а также 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Шойгу также добавил, что достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось.

Министр обороны РФ отметил, что Вооруженные силы России "продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей". 

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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