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ТАСС

Китай выступает за политическое урегулирование украинского кризиса

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Владимир Путин и Чжан Юся
Владимир Путин и заместитель председателя Центрального военного совета Коммунистической партии Китая Чжан Юся во время встречи. 7 декабря 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Пекин привержен идее политического урегулирования конфликта на Украине. Об этом в понедельник заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся на официальной церемонии открытия X Сяншаньского форума по безопасности.

"Мы придерживаемся объективной и справедливой позиции по украинскому кризису и поддерживаем политическое урегулирование конфликта", - сказал Чжан Юся.

X Сяншаньский форум по безопасности открылся 29 октября. Он продлится до 31 октября. Помимо академиков и дипломатов, в нем принимают участие официальные делегации из более чем 90 стран, включая Россию, Великобританию, Иран, Саудовскую Аравию и США. Примерно треть делегаций представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов.

Главная тема мероприятия - "Общая безопасность, устойчивый мир". Участники форума обменяются мнениями по глобальной и региональной безопасности, особое внимание уделят Азии, Ближнему Востоку и Европе. Кроме того, они обсудят вопросы, связанные с искусственным интеллектом и ядерными рисками. 

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