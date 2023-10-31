Системы подавления FPV-дронов протестировали в составе БМП

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») протестировал системы подавления FPV-дронов в составе боевых машин пехоты (БМП), сообщили ТАСС 30 октября в пресс-службе компании.

Там отметили, что такие дроны представляют угрозу. Разработка защиты от них является главной задачей сохранения работоспособности техники.

«Испытания некоторых образцов систем локальной РЭБ проведены с обнадеживающими результатами. В настоящее время ведутся работы по включению таких систем в состав оборудования БМП», — сообщили там.

Ранее, 27 октября, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал работу БМП-2 с установленной на башню 30-миллиметровой пушкой на донецком направлении. Он рассказал, что БМП всегда заряжена полным боекомплектом, поскольку в день может быть до нескольких выездов.

До этого, 6 сентября, военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал, что модернизация в разы поднимает технические характеристики БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок». Ранее в этот день стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») поставил Минобороны новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок».