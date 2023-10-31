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РИА Новости

В зоне СВО создали первый спецбатальон дронщиков-минеров

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Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

В зоне СВО создали первый российский спецбатальон дронщиков-минеров

ЛУГАНСК, 30 окт — РИА Новости. В зоне СВО создали уникальный российский спецбатальон саперов — пилотов дронов, сообщил РИА Новости начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным "Сотый".

"На базе инженерной бригады Южного военного округа сформировано первое штатное подразделение — батальон специального минирования", — отметил собеседник агентства.

По его словам, в этом подразделении выполняют задачи обученные и опытные профессионалы.

"Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов. <...> Бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника", — добавил "Сотый".

Как рассказал заместитель командира взвода специального минирования с позывным "Ангел", его подразделение использует боеприпасы штатного производства, и для каждого дрона — либо "камикадзе", либо "со сбросом" — создается свой индивидуальный инженерный боеприпас.

"У нас здесь изготавливаются поражающие элементы, естественно, все они взвешиваются, как и сам боеприпас, чтобы под каждый дрон подошел вес. <...> У взвода есть полевой сборочный цех вблизи переднего края. Мы дорабатываем получаемые дроны: у нас есть инженер, который паяет платы, занимается доработкой наших "птичек". Кроме того, здесь собираются замыкатели на боеприпасы (приспособление, которое подрывает заряд с пульта управления)", — пояснил он.

"Ангел" отметил, что никто не забывает свои навыки. Пока нет боевых задач, бойцы "летают на симуляторе, тренируются и повышают свои навыки", заключил собеседник агентства.

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