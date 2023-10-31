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Вестник Мордовии

Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа

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Источник изображения: Фото: MKFI, Отвага2004

Страны НАТО, как правило, поставляют вооруженным силам киевского режима устаревшие модели колесных бронетранспортеров, которые несут большие потери от различных средств поражения армии России.

Как отмечает "РГ: русское оружие", недавно под удар нашего FPV-дрона попал БТР финского производства XA-180 Pasi 36-й бригады морской пехоты ВМСУ.

В результате в передней части крыши образовался внушительных размеров пролом. Нет данных о том, находились ли в этот момент в отделении управления боевики, но если они там были, то все могло закончиться для них очень печально.

Также неизвестно, насколько серьезно пострадало внутреннее оборудование. В любом случае, устранение всех последствий обернется серьезными затратами времени и сил.

Источник изображения: Фото: MKFI, Отвага2004

Это не первый такой бронетранспортер, потерянный вооруженными формированиями киевского марионеточного режима. Всего они лишились около десятка "сто восьмидесятых". Одна из трофейных машин стала экспонатом подмосковного парка "Патриот".

XA-180 считаются уже устаревшими образцами, у них слабая броня, плохая противоминная защита, и они не могут оказывать эффективную огневую поддержку пехоте.

Неизвестное количество таких средств транспортировки было поставлено на Украину год назад. Кроме них Финляндия снабжает ВСУ стрелковым и противотанковым оружием, различными типами артиллерийских систем, боеприпасами к ним, а также бронетехникой, в том числе тяжелыми машинами разминирования на базе основных боевых танков Leopard 2.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Финляндия
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
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