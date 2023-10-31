Источник изображения: Фото: MKFI, Отвага2004
Страны НАТО, как правило, поставляют вооруженным силам киевского режима устаревшие модели колесных бронетранспортеров, которые несут большие потери от различных средств поражения армии России.
Как отмечает "РГ: русское оружие", недавно под удар нашего FPV-дрона попал БТР финского производства XA-180 Pasi 36-й бригады морской пехоты ВМСУ.
В результате в передней части крыши образовался внушительных размеров пролом. Нет данных о том, находились ли в этот момент в отделении управления боевики, но если они там были, то все могло закончиться для них очень печально.
Также неизвестно, насколько серьезно пострадало внутреннее оборудование. В любом случае, устранение всех последствий обернется серьезными затратами времени и сил.
Источник изображения: Фото: MKFI, Отвага2004
Это не первый такой бронетранспортер, потерянный вооруженными формированиями киевского марионеточного режима. Всего они лишились около десятка "сто восьмидесятых". Одна из трофейных машин стала экспонатом подмосковного парка "Патриот".
XA-180 считаются уже устаревшими образцами, у них слабая броня, плохая противоминная защита, и они не могут оказывать эффективную огневую поддержку пехоте.
Неизвестное количество таких средств транспортировки было поставлено на Украину год назад. Кроме них Финляндия снабжает ВСУ стрелковым и противотанковым оружием, различными типами артиллерийских систем, боеприпасами к ним, а также бронетехникой, в том числе тяжелыми машинами разминирования на базе основных боевых танков Leopard 2.