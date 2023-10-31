Азаров указал на зависимость судьбы выборов на Украине от США

По словам украинского экс-премьера, в госструктурах Соединенных Штатов "идут расчеты и подбор" кандидатов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Проведение президентских и парламентских выборов на Украине зависит от США, и их решение пока неизвестно, хотя нынешний президент Владимир Зеленский не эффективен. Такое мнение выразил украинский экс-премьер Николай Азаров в интервью газете "Известия".

"Это [проведение выборов] зависит не от Украины или Владимира Зеленского, а от того, решат ли американцы - реальные хозяева Украины - оставить или сменить свою марионетку. Но у меня есть определенные сомнения, - сказал Азаров. - Я думаю, американцы прекрасно понимают, что действующий режим не эффективен. Американцы вкладывают огромные средства в киевский режим, а эффективность, с их точки зрения, нулевая". Поэтому в госструктурах США, по его мнению, "наверняка идут расчеты и подбор" кандидатов.

При этом, по словам экс-премьера, от США зависит и то, отменит ли Зеленский свой указ о запрете на любые переговоры с Москвой. "Ему может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: "Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву". И так будет сделано немедленно, - сказал Азаров. - Думать о том, что этот режим самостоятельно принимает решения, может только человек, который не знает, как функционирует эта система". Уровень влияния США на решения Украины экс-премьер проиллюстрировал тем, что, по данным его источников в Киеве, "они не могут назначить какого-то районного прокурора, судью без согласования с американцами".

В то же время Азаров не стал прогнозировать как судьбу выборов на Украине, так и имена кандидатов, которые могли бы сменить Зеленского и его команду. Однако он выразил уверенность, что, "как только потребуется, найдется нормальный состав правительства, который займется делом восстановления страны".

Парламентские выборы должны были пройти на Украине в октябре этого года, а президентские - весной 2024 года. По конституции проводить их во время военного положения нельзя. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут состояться только после завершения боевых действий. Однако западные партнеры Киева настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что выборы президента Украины должны пройти в срок, невзирая на боевые действия. После этого риторика Зеленского несколько изменилась, и в одном из своих интервью он допустил проведение выборов при военном положении, если Запад их оплатит.