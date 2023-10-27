Войти
ТАСС

США допустили тактические преимущества РФ на Украине в предстоящие месяцы

331
0
0
Источник изображения: Алексей Коновалов/ ТАСС

В Белом доме считают, что этот конфликт развивается динамично

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Американская сторона считает, что Россия в предстоящие месяцы может добиться тактических преимуществ на Украине при проведении наступательных операций, и признает, что время не на стороне Киева. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Россия вновь начала наступление на Восточной Украине на нескольких направлениях, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска", - сказал он. По версии сотрудника СНБ, "это наступление не стало сюрпризом". Кирби заверил, что США в свете этого намерены продолжить обеспечивать Киев оружием. Он напомнил, что США выделили на эти цели еще $150 млн.

"Мы ожидаем, что со стороны России последуют дальнейшие атаки. Этот конфликт развивается динамично. И нам нужно помнить, что Россия по-прежнему имеет определенный наступательный потенциал и может достичь некоторых тактических преимуществ в предстоящие месяцы", - добавил Кирби.

Сотрудник СНБ в связи с этим выступил с утверждением, что Конгрессу США следует одобрить запрос вашингтонской администрации о выделении дополнительных средств на помощь Киеву. "Сейчас пришло время продвинуться вперед по запросу дополнительного финансирования. Поскольку время, очевидно, не на нашей стороне и не на стороне Украины", - добавил он.

Белый дом направил на прошлой неделе на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине, а также на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса пока не ясна. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
07.04.2023
Безумные мечты Зеленского рассыпались прахом
17.01.2022
Мировой экспорт вооружений в 2021 году впервые в новейшей истории вплотную приблизился к 100 млрд. долл.
20.01.2021
Der Spiegel (Германия): «Трамп лишь разрушил то, что и так было не спасти»
06.02.2020
Do Rzeczy (Польша): Польша с ядерным оружием
23.01.2020
Иранский удар по базе США изменил картину мира
03.04.2014
Территория охоты на "Сатану"
05.05.2012
На выставке KADEX-2012 министр обороны Казахстана провел ряд встреч с руководителями зарубежных военных делегаций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 23:34
  • 56452
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.10 22:28
  • 181
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.10 21:44
  • 6
Способный наблюдать за спутниками аппарат "Космос-2542" сгорел в атмосфере
  • 29.10 14:17
  • 37
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 29.10 02:58
  • 3
Сравнение ВМФ СССР и РФ
  • 28.10 21:01
  • 1
Отказы оборудования и конструкции МКС из-за деградации есть на обоих сегментах
  • 28.10 20:43
  • 1
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
  • 27.10 19:53
  • 3
Угрозы для РФ
  • 27.10 17:09
  • 0
Польша неожиданно снимает обвинения с «Газпрома»
  • 27.10 11:30
  • 2661
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.10 12:21
  • 1
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 25.10 09:51
  • 1
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 25.10 08:26
  • 13
О МБР ж/д базирования
  • 25.10 04:57
  • 33
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 24.10 20:11
  • 1
О подводном флоте РФ