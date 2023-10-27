США допустили тактические преимущества РФ на Украине в предстоящие месяцы

В Белом доме считают, что этот конфликт развивается динамично

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Американская сторона считает, что Россия в предстоящие месяцы может добиться тактических преимуществ на Украине при проведении наступательных операций, и признает, что время не на стороне Киева. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Россия вновь начала наступление на Восточной Украине на нескольких направлениях, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска", - сказал он. По версии сотрудника СНБ, "это наступление не стало сюрпризом". Кирби заверил, что США в свете этого намерены продолжить обеспечивать Киев оружием. Он напомнил, что США выделили на эти цели еще $150 млн.

"Мы ожидаем, что со стороны России последуют дальнейшие атаки. Этот конфликт развивается динамично. И нам нужно помнить, что Россия по-прежнему имеет определенный наступательный потенциал и может достичь некоторых тактических преимуществ в предстоящие месяцы", - добавил Кирби.

Сотрудник СНБ в связи с этим выступил с утверждением, что Конгрессу США следует одобрить запрос вашингтонской администрации о выделении дополнительных средств на помощь Киеву. "Сейчас пришло время продвинуться вперед по запросу дополнительного финансирования. Поскольку время, очевидно, не на нашей стороне и не на стороне Украины", - добавил он.

Белый дом направил на прошлой неделе на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине, а также на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса пока не ясна. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.