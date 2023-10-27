Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить».

В последнее время всё чаще стали высказываться мнения относительно несостоятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – дескать, организация начала разваливаться, так и не став полновесным военно-политическим блоком, способным противостоять НАТО и обеспечивать не только региональную безопасность, но и влиять на мировые политические процессы.

В основном подобные идеи явились следствием ряда демонстративных действий со стороны Армении, которая с начала текущего года показательно игнорировала участие в работе ОДКБ. Так, в январе Ереван отказался принимать у себя учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, а в последующем Армения ни разу не направила свой воинский контингент для участия в аналогичных мероприятиях на территории других стран-участниц Организации.

В марте Ереван отказался от права назначить своего представителя на пост заместителя генсека военного блока. Параллельно руководство республики неоднократно выступало с критическими замечаниями в адрес ОДКБ, упрекая Организацию за нежелание дать оценку действиям Азербайджана против Армении. Подобные демарши кое-кто уже успел расценить как начало центробежных процессов в ОДКБ. Тем не менее, говорить об Организации в прошедшем времени, безусловно, преждевременно.

Согласно Уставу ОДКБ, Организация является военным блоком и его деятельность, в первую очередь, направлена на «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов». В то же время, в соответствии со статьёй 8 Устава ОДКБ, «государства-члены координируют и объединяют свои усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ…».

То есть, немалую часть своего времени члены Организации уделяют защите своих государств от такой угрозы безопасности как распространение наркотиков и психотропов.

Об актуальности этой темы недавно говорили представители МВД стран ОДКБ на 25-ом заседании Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов Организации (КСОПН), состоявшемся 24 октября в Минске.

Выступая перед участниками заседания, министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков отметил, что в условиях сложной геополитической обстановки активизировалась наркопреступность, которая пытается использовать страны ОДКБ для транзита наркотиков. «В сложной геополитической обстановке, беспрецедентном военном, политическом и экономическом давлении на наши страны наркоугроза не теряет своей актуальности», – констатировал руководитель белорусского МВД. Кроме того, министр акцентировал внимание присутствовавших на том, что многие наши регионы, являясь ранее в большей степени транзитными для наркобизнеса, в настоящее время рассматриваются наркодилерами как перспективные рынки сбыта психоактивных веществ. Также Кубраков указал на необходимость разработки эффективных стратегий и мер противодействия распространению наркотиков. «Мы видим, что организованная преступность интегрировалась за счет интернета, охватив таким образом все государства-члены ОДКБ. Организаторы наркобизнеса используют наши страны для сбыта наркотиков, находясь при этом на территории других государств, а полученные от преступной деятельности денежные средства все чаще концентрируют в цифровой валюте», – сказал глава белорусского МВД.

Интересен тот факт, что в состоявшемся мероприятии приняли участие представители всех государств ОДКБ, в том числе и Армении. Данное обстоятельство отметили даже комментаторы в Ереване. Их удивление объясняется, прежде всего, тем, что ряд армянских политологов уверенно и открыто высказываются о том, что Армения будет выходить из ОДКБ. Российские политологи придерживаются несколько иной точки зрения. Например, президент правозащитного фонда «Отечество», юрист и политолог Артем Ананьев оценил вероятность выхода Армении из ОДКБ как минимальную. Он полагает, что «на уровне какого-то глубинного чувства самосохранения» Ереван все-таки не предпримет каких-либо кардинальных мер. Выход же Армении из ОДКБ послужит триггером к возможному вступлению её в НАТО, – полагает Ананьев (официальное приглашение Армения уже получила – прим. ред.). В свою очередь российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в попытках сблизиться с США руководству Армении не следует забывать о судьбе полагавшихся на Запад государств.

Таким образом, присутствие армянских представителей на встрече в Минске, по всей видимости, можно трактовать как проявление осторожности со стороны Еревана, где правильно поняли сигналы, идущие из Москвы, и не спешат делать выбор. Время сейчас действительно сложное, и решения следует принимать весьма осмотрительно, чтобы не потерять те блага, которые имеются, и которые потом будет сложно вернуть. Несомненно, эту максиму понимают и остальные члены ОДКБ, которые по-прежнему высоко оценивают преимущества от нахождения в составе Организации, неоднократно доказавшей свою эффективность (ВПО: «Минск: Безопасности много не бывает»).

Кстати, во время своего выступления на заседании КСОПН, генерал Кубраков отметил преимущества именно коллективных мер борьбы с наркобизнесом. «В рамках ОДКБ мы совместными усилиями значительно продвинулись по целому ряду направлений деятельности», – подчеркнул он. «Активизирована работа по выявлению и пресечению международных каналов поставки наркотиков. Во взаимодействии с Российской Федерацией увеличилось количество проведенных контролируемых поставок. Наработан определенный опыт организации проведения комплексных оперативно-профилактических специальных программ и операций. Последовательно налаживается обмен оперативной информацией», – констатировал министр внутренних дел Беларуси. «Сегодняшнее заседание позволит подвести промежуточные итоги сотрудничества, обменяться необходимой информацией, выработать новые практические рекомендации в интересах взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. При этом необходимо учитывать все особенности современных вызовов и угроз, исходящих от наркопреступлений», – дополнил Иван Кубраков.

Здесь следует напомнить, что борьба с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ – это всего лишь одно из направлений деятельности по обеспечению безопасности. Коллективная же безопасность – понятие сложное и многогранное, которое охватывает практически все сферы жизнедеятельности государств-членов Организации.

В Минске, оценивая обстановку применительно к Беларуси как в регионе, так и в мире, прекрасно осознают всю её комплексность и опасность, а значит, абсолютно не сомневаются в необходимости и важности ОДКБ. В своё время президент Беларуси в беседе с генеральным секретарём Организации Имангали Тасмагамбетовым подчеркнул, что компромиссы в ОДКБ придётся находить, отметив, что в целом страны-участницы действуют как единая организация. «Думаю, этот сложный период нам предстоит пройти, и он ещё более сплотит нашу организацию на тех принципах, которые нужны и возможны для каждого государства», – отметил тогда глава белорусского государства.

Владимир Вуячич