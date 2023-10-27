"Держим свой ядерный порох сухим": четыре вопроса о проведенных Россией ядерных учениях

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания, 25 октября 2023 года.

Полковник Ходаренок назвал недвусмысленным посланием тренировку ядерных сил РФ

Вооруженные силы России провели стратегическую командно-штабную тренировку по боевому применению стратегических ядерных сил. Что это была за тренировка, зачем она проводилась и можно ли считать такие учения чем-то исключительным, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Что произошло?

В ходе стратегической командно-штабной тренировки (СКШТ) с одной из площадок 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (Архангельская область, г. Мирный) по полигону «Кура» на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) РС-24 «Ярс».

В акватории Баренцева моря с ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПК СН) проекта 667БДРМ К-114 «Тула» был произведен пуск баллистической ракеты подводных лодок Р-29РМУ2 «Синева».

В СКШТ приняли участие два стратегических бомбардировщика Ту-95МС Дальней авиации ВКС ВС РФ, которые запустили стратегические крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-55СМ.

Особо следует подчеркнуть, что в ходе этой СКШТ Вооруженными силами отрабатывался не упреждающий, не превентивный, а именно ответно-встречный удар. То есть Россия никому не угрожает своим ядерным оружием, а только демонстрирует свою готовность отразить возможный массированный ракетно-ядерный удар вероятного противника.

Сколько сил было задействовано?

На первый взгляд, сил и средств к тренировке было привлечено не так уж и много. Но это впечатление очень обманчиво, и в подобном случае, образно говоря, видна только верхушка айсберга.

На самом деле в таких стратегических командно-штабных тренировках задействована большая часть Вооруженных сил России.

К примеру, если отрабатывается ответно-встречный удар, то вначале система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) формирует для высшего руководства страны сигнал «Ракетная атака».

После получения подобного сигнала Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России принимает решение о нанесении массированного ракетно-ядерного ответно-встречного удара, дает разрешение на применение ядерного оружия, а также команду на разблокировку ядерных боевых частей. Все эти сигналы и команды по соответствующей цепи должны дойти до конкретных исполнителей, вплоть на начальника расчета, иными словами, каждого отдельного носителя. И все это проверяется и тщательно, до автоматизма отрабатывается в ходе подобных СКШТ.

Что касается якобы недостаточного количества привлекаемых сил и средств, то рассмотрим этот вопрос только на примере Северного флота. На первый взгляд, из морских стратегических ядерных сил на СФ в тренировке был задействован только один ракетный подводный крейсер «Тула».

На самом деле в подобных учениях принимает участие практически весь флот - минно-тральные силы СФ обеспечивают выход ракетоносца в район боевой службы; в целях обеспечения боевой устойчивости МСЯС развертываются корабельные ударные группировки и противолодочные силы флота; акваторию Баренцева моря патрулирует морская авиация ВМФ. А вышел на боевую службу один ракетный подводный крейсер стратегического назначения, значит, в случае необходимости выйдут и все остальные ракетоносцы СФ.

Все это в равной степени относится и к остальным видам Вооруженных сил и родам войск.

Какие боеприпасы используют?

В ходе учебных запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) используются не штатные боевые блоки, а инертные головные части. На всем протяжении своего полета МБР и БРПЛ сопровождаются контрольно-измерительными комплексами, отдельными радиотехническими узлами системы предупреждения о ракетном нападении, непрерывно осуществляются необходимые траекторные измерения.

Как правило, для подобных запусков используется одна ракета из той или иной партии, произведенной предприятием-изготовителем. Успешно стартовало одно изделие, значит, в случае необходимости полетит и вся партия.

В связи с СКШТ ряд районов Арктики закрыт для движения гражданских судов с 22 по 28 октября. Учитывая, что в район ограничений попал и архипелаг Новая Земля, то нельзя исключать, что запланированы завершающие испытания новейшей стратегической крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».

Насколько это уникальные учения?

За подобными запусками очень внимательно следят и Соединенные Штаты. С помощью своей весьма совершенной системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе (СПРЯУ) США тщательно фиксируют все возможные в этом случае параметры полета наших МБР и БРПЛ.

На вопрос, является ли подобная СКШТ уникальным явлением в оперативной подготовке ВС РФ или представляет собой обычное явление в ряду подобных мероприятий, следует, скорее всего, ответить следующим образом - для функционеров боевых расчетов это, безусловно, рутина. Но в наше весьма непростое время в целом подобная СКШТ является определенно недвусмысленным посланием нашим гипотетическим противникам - Россия держит свой ядерный порох сухим и готова к любым неожиданностям.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок