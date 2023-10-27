Войти
Ростех

Ростех выступил организатором круглого стола по кадровому обеспечению предприятий ОПК

855
0
0

Госкорпорация Ростех и МГТУ «СТАНКИН» при поддержке Минобрнауки России выступили организаторами круглого стола «Технологический суверенитет России: кадровое обеспечение организаций ОПК в условиях изменения системы высшего образования». Мероприятие состоялось на площадке ведущей машиностроительной выставки «Технопром-2023». Спикерами и гостями выступили представители ведущих машиностроительных холдингов ОПК, вузов, экспертных центров по вопросам подготовки кадров: «Высокоточные комплексы», «Швабе», ОАК, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, ВНИИ «Центр» и МГТУ «СТАНКИН».

Выступая перед экспертами по кадровому планированию и управлению кадровым потенциалом ОПК, управляющий директор по научно-исследовательской деятельности Ростеха Елена Дружинина акцентировала внимание на задачах обеспечения технологического суверенитета в контексте подготовки кадров высшей квалификации.

«С учетом конкуренции в условиях применения новейших видов вооружений акценты в управлении на предприятиях оборонно-промышленного комплекса смещаются на кадровую политику. Сейчас возникают задачи такой сложности, что одному, даже самому опытному специалисту, с ними не справиться. Поэтому в вузах целесообразно создавать проектные команды в интересах работодателей и предусмотреть их сопровождение на этапе встраивания в производственные циклы предприятий», – отметила она.

В свою очередь, проректор по образовательной деятельности и молодежной политике МГТУ «СТАНКИН» Мария Бильчук рассказала об опыте вуза по этому направлению: «Проектная деятельность организована у нас с первого курса и идет вплоть до выпуска. Студенты работают с реальными проектами, которые нам предоставляют предприятия. Ребята понимают, для чего они учатся, зачем и кому нужен их продукт. Важным элементов здесь является формирование команд для проектной деятельности. У нас уже есть успешные кейсы, когда студентов на втором-третьем курсах предприятия приглашают к себе на работу либо условно бронируют для них места на устройство».

Важность синхронизации позиций и обмена опытом по вопросам адаптации системы образования к возросшим требованиям организаций ОПК и, вместе с тем, существенный рост привлекательности и престижа трудоустройства в отрасли отметили все участники мероприятия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
МАИ
ОАК
Ростех
Швабе ОАО
Похожие новости
25.11.2019
Dubai Airshow 2019 в Объединенных Арабских Эмиратах
21.11.2019
"Главкосмос" представил линейку космического питания на выставке в Дубае
18.11.2019
Россия покажет на Dubai Airshow учебно-боевой самолет Як-130 и гражданские вертолеты Ми-38 и Ансат
22.03.2017
Открывается крупнейшая в Юго-Восточной Азии военно-морская и авиакосмическая выставка LIMA
19.08.2014
Третий Международный форум "Технологии в машиностроении" подводит итоги работы
20.05.2014
Россия готова передать Китаю авиационные технологии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 21:59
  • 175
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.10 19:53
  • 3
Угрозы для РФ
  • 27.10 19:29
  • 56388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 17:09
  • 0
Польша неожиданно снимает обвинения с «Газпрома»
  • 27.10 11:30
  • 2661
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.10 13:18
  • 1
Способный наблюдать за спутниками аппарат "Космос-2542" сгорел в атмосфере
  • 26.10 13:15
  • 0
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
  • 26.10 12:21
  • 1
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 25.10 23:35
  • 34
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 25.10 09:51
  • 1
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 25.10 08:26
  • 13
О МБР ж/д базирования
  • 25.10 04:57
  • 33
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 24.10 20:11
  • 1
О подводном флоте РФ
  • 24.10 19:42
  • 1
Матвиенко и комитет по обороне и безопасности Совфеда провели выездное совещание в Минобороны России
  • 23.10 13:53
  • 2
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники