Ростех выступил организатором круглого стола по кадровому обеспечению предприятий ОПК

Госкорпорация Ростех и МГТУ «СТАНКИН» при поддержке Минобрнауки России выступили организаторами круглого стола «Технологический суверенитет России: кадровое обеспечение организаций ОПК в условиях изменения системы высшего образования». Мероприятие состоялось на площадке ведущей машиностроительной выставки «Технопром-2023». Спикерами и гостями выступили представители ведущих машиностроительных холдингов ОПК, вузов, экспертных центров по вопросам подготовки кадров: «Высокоточные комплексы», «Швабе», ОАК, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, ВНИИ «Центр» и МГТУ «СТАНКИН».

Выступая перед экспертами по кадровому планированию и управлению кадровым потенциалом ОПК, управляющий директор по научно-исследовательской деятельности Ростеха Елена Дружинина акцентировала внимание на задачах обеспечения технологического суверенитета в контексте подготовки кадров высшей квалификации.

«С учетом конкуренции в условиях применения новейших видов вооружений акценты в управлении на предприятиях оборонно-промышленного комплекса смещаются на кадровую политику. Сейчас возникают задачи такой сложности, что одному, даже самому опытному специалисту, с ними не справиться. Поэтому в вузах целесообразно создавать проектные команды в интересах работодателей и предусмотреть их сопровождение на этапе встраивания в производственные циклы предприятий», – отметила она.

В свою очередь, проректор по образовательной деятельности и молодежной политике МГТУ «СТАНКИН» Мария Бильчук рассказала об опыте вуза по этому направлению: «Проектная деятельность организована у нас с первого курса и идет вплоть до выпуска. Студенты работают с реальными проектами, которые нам предоставляют предприятия. Ребята понимают, для чего они учатся, зачем и кому нужен их продукт. Важным элементов здесь является формирование команд для проектной деятельности. У нас уже есть успешные кейсы, когда студентов на втором-третьем курсах предприятия приглашают к себе на работу либо условно бронируют для них места на устройство».

Важность синхронизации позиций и обмена опытом по вопросам адаптации системы образования к возросшим требованиям организаций ОПК и, вместе с тем, существенный рост привлекательности и престижа трудоустройства в отрасли отметили все участники мероприятия.