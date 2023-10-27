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ТАСС

Отказы оборудования и конструкции МКС из-за деградации есть на обоих сегментах

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МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС

На российском сегменте есть негерметичность в переходной камере служебного модуля, наблюдаются отказы системы электроснабжения, обеспечения жизнедеятельности, отказы в объединенной двигательной установке, бортовой вычислительной и телеметрической системе, говорится в материалах корпорации "Энергия"

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 октября. /ТАСС/. Проблемы и отказы, связанные с деградацией оборудования и конструкции МКС, существуют как на российском, так и на американском сегментах станции. Об этом говорится в материалах, продемонстрированных президенту России Владимиру Путину в ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос).

"Проблемы, связанные с отказами оборудования и конструкции вследствие их деградации. <...> Отказы существуют на обоих сегментах МКС", - говорится в материалах, видео опубликовано в Telegram-канале RT.

Там уточняется, что на российском сегменте есть негерметичность в переходной камере служебного модуля, наблюдаются отказы системы электроснабжения, обеспечения жизнедеятельности, отказы в объединенной двигательной установке, бортовой вычислительной и телеметрической системе. "Американский сегмент МКС: отказы системы электропитания, отказы системы обеспечения жизнедеятельности, проблемы с элементами конструкции лонжеронов солнечных батарей, проблемы с теплообменниками американских скафандров, проблемы при подключении новой научной аппаратуры и эксплуатации робототехники, проблемы с уплотнением люков модулей Lab и Node 3", - говорится в материалах. 

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