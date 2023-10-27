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ТАСС

Путин заявил, что статус стран будет зависеть от развития космической сферы

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Источник изображения: Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Президент России рассказал, что осмотрел математическую модель того, что будет происходить в космической сфере в 2030 году, и это "уже вызывает оторопь"

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 октября. /ТАСС/. Высокий статус отдельных стран невозможен без развития космических технологий, считает президент РФ Владимир Путин.

В начале встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли глава государства отметил, что все они работают в очень перспективной сфере. "И существование отдельных стран, их статус на мировой арене, их качество развития - без космоса невозможно", - сказал он.

Он рассказал, что осмотрел математическую модель того, что будет происходить в космической сфере в 2030 году, и это "уже вызывает оторопь". "Если сегодня руководители "Энергии" и другие специалисты говорят, что корректировать приходится раз в году МКС, то к 2030 году отдельные космические аппараты придется корректировать два раза в сутки", - отметил Путин.

Президент пояснил, что это связано с тем, что количество аппаратов вокруг космической станции "огромное", и каждый из них выполняет важные задачи, такие как связь, зондирование и другие.

Обращаясь к ученым, Путин отметил, что космическая отрасль - довольно специфическая и "сложная", поэтому он надеется, что диалог с ними не будет сводиться к "вопросам и ответам", ведь он "вряд ли сможет ответить на специальные вопросы". "Но послушать ваши предложения, ваши идеи о том, как с вашей точки зрения лучше организовать работу отрасли, что считаете наиболее важным, наиболее перспективным, и чем нужно помочь со стороны государства", - указал он. Президент отметил, что это важно, поскольку сразу после встречи с учеными у него запланировано совещание по развитию ракетно-космической отрасли. 

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Путин Владимир
Проекты
МКС
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