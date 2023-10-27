Войти
Военное обозрение

Южная Корея представила прототип танка NG-MBT

912
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Впервые прототип танка NG-MBT был показан в 2022 году, однако на этот раз разработчик – южнокорейская компания Hyundai Rotem – раскрыл ряд подробностей по этому проекту.

Как отмечается, на фоне заказа Сеулом 4-й партии ОБТ K2 национальное танкостроение «смотрит в будущее». В настоящее время перспективная машина NG-MBT рассчитана на экипаж из двух человек, размещенных в корпусе в бронированной капсуле. Тем не менее, ведутся дебаты о том, сможет ли такое количество персонала справиться с длительной нагрузкой. Поэтому также рассматривается возможность размещения экипажа из трех человек.

Башня будет дистанционно управляемой и расположена в задней части танка, в то время как силовой агрегат разместится спереди, повысив защиту экипажа подобно решению, уже отработанному на израильской Merkava. Силовая установка может быть полностью электрической, основанной на водородных топливных элементах, аккумуляторах и двух электродвигателях.

Как указывается в издании EDR Magazine, никаких данных по мощности представлено не было, но, поскольку заявленная масса танка составляет менее 55 тонн, можно с уверенностью сказать, что в целом вес не должен быть ниже, чем у нынешних ОБТ, однако при этом будет гарантироваться немаловажное преимущество:

Электродвигатели обеспечивают максимальный крутящий момент на всех оборотах, следовательно, ускорение будет больше, что является ключевым фактором при смене позиции после стрельбы.

Источник изображения: topwar.ru

Разработчик планирует внедрить резиновые гусеницы, которые позволят снизить вес и вибрацию.

Основным вооружением будет 130-мм пушка с автоматом заряжания. Немецкий Rheinmetall уже несколько лет разрабатывает пушку такого калибра и внедрил ее в свой ОБТ Panther, представленный в 2022 году. Пока неясно, как связан с ней проект южнокорейского танка.

Среди других средств поражения фигурирует боевая станция с 12,7-мм пулеметом. Слева от нее находится ракетная установка из 2 ПТУР, установленных в вертикальной ПУ. На крыше размещен подавитель помех для защиты от беспилотников, а в задней части башни видна система взлета и посадки для винтокрылого БПЛА, предназначенного для информирования экипажа о ситуации на поле боя.

Выпуск первого прототипа танка «в железе» запланирован на 2030 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Южная Корея
Продукция
K2
Merkava
Компании
Hyundai
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
Похожие новости
22.07.2022
В турецком конструкторе недостает деталей
17.01.2022
ОБТ сегодня и завтра: эволюция двигателей
07.06.2021
Между «Штурмом» и «Прорывом»
04.02.2016
«Армате» не конкурент: южнокорейский К2 – это прошлое танкостроения
07.10.2015
Интервью Ричарда Битцингера
07.09.2015
Самые современные и мощные танки в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 21:59
  • 175
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.10 19:53
  • 3
Угрозы для РФ
  • 27.10 19:29
  • 56388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 17:09
  • 0
Польша неожиданно снимает обвинения с «Газпрома»
  • 27.10 11:30
  • 2661
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.10 13:18
  • 1
Способный наблюдать за спутниками аппарат "Космос-2542" сгорел в атмосфере
  • 26.10 13:15
  • 0
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
  • 26.10 12:21
  • 1
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 25.10 23:35
  • 34
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 25.10 09:51
  • 1
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 25.10 08:26
  • 13
О МБР ж/д базирования
  • 25.10 04:57
  • 33
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 24.10 20:11
  • 1
О подводном флоте РФ
  • 24.10 19:42
  • 1
Матвиенко и комитет по обороне и безопасности Совфеда провели выездное совещание в Минобороны России
  • 23.10 13:53
  • 2
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники