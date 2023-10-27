Южная Корея представила прототип танка NG-MBT

Источник изображения: topwar.ru

Впервые прототип танка NG-MBT был показан в 2022 году, однако на этот раз разработчик – южнокорейская компания Hyundai Rotem – раскрыл ряд подробностей по этому проекту.

Как отмечается, на фоне заказа Сеулом 4-й партии ОБТ K2 национальное танкостроение «смотрит в будущее». В настоящее время перспективная машина NG-MBT рассчитана на экипаж из двух человек, размещенных в корпусе в бронированной капсуле. Тем не менее, ведутся дебаты о том, сможет ли такое количество персонала справиться с длительной нагрузкой. Поэтому также рассматривается возможность размещения экипажа из трех человек.

Башня будет дистанционно управляемой и расположена в задней части танка, в то время как силовой агрегат разместится спереди, повысив защиту экипажа подобно решению, уже отработанному на израильской Merkava. Силовая установка может быть полностью электрической, основанной на водородных топливных элементах, аккумуляторах и двух электродвигателях.

Как указывается в издании EDR Magazine, никаких данных по мощности представлено не было, но, поскольку заявленная масса танка составляет менее 55 тонн, можно с уверенностью сказать, что в целом вес не должен быть ниже, чем у нынешних ОБТ, однако при этом будет гарантироваться немаловажное преимущество:

Электродвигатели обеспечивают максимальный крутящий момент на всех оборотах, следовательно, ускорение будет больше, что является ключевым фактором при смене позиции после стрельбы.

Источник изображения: topwar.ru

Разработчик планирует внедрить резиновые гусеницы, которые позволят снизить вес и вибрацию.

Основным вооружением будет 130-мм пушка с автоматом заряжания. Немецкий Rheinmetall уже несколько лет разрабатывает пушку такого калибра и внедрил ее в свой ОБТ Panther, представленный в 2022 году. Пока неясно, как связан с ней проект южнокорейского танка.

Среди других средств поражения фигурирует боевая станция с 12,7-мм пулеметом. Слева от нее находится ракетная установка из 2 ПТУР, установленных в вертикальной ПУ. На крыше размещен подавитель помех для защиты от беспилотников, а в задней части башни видна система взлета и посадки для винтокрылого БПЛА, предназначенного для информирования экипажа о ситуации на поле боя.

Выпуск первого прототипа танка «в железе» запланирован на 2030 год.