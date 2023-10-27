США выделили очередной пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн

В него войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое оружие и другие вооружения

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделили очередной пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как отмечается в заявлении, в новый пакет помощи войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое оружие и другие вооружения. В документе подчеркивается, что США ранее одобрили передачу Украине вооружений и оборудования, включенных в новый пакет помощи.

Блинкен подчеркнул, что США вместе с союзниками намерены продолжать поддержку Украины. Вашингтонская администрация, по словам госсекретаря, также "продолжит работать с Конгрессом для оказания помощи в защите Украины в будущем".

Белый дом направил на прошлой неделе на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине, а также на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели американская исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса пока не ясна. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.