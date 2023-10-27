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ТАСС

Путин заявил о заинтересованности РФ в привлечении частных компаний в космической сфере

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Источник изображения: Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Президент России отметил, что разделяет озабоченность по этому вопросу

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 октября. /ТАСС/. Государство заинтересовано в привлечении частных компаний к совместной работе в космической сфере, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

"Вот мы сейчас только с руководителями этих компаний - сколько их, шесть человек было - сейчас они (представители частных космических компаний - прим. ТАСС) мне об этих проблемах подробно рассказывали, поэтому я полностью разделяю вашу озабоченность, озабоченность ваших коллег. Самое главное заключается в том, что государство в этом заинтересовано. Заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе", - сказал он, обращаясь к представителю космической отрасли, выступившему с просьбой предусмотреть механизмы финансирования частных космических компаний. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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