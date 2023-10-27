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ТАСС

На РОС в будущем могут создаваться национальные сегменты партнеров

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Российская орбитальная станция
Российская орбитальная станция.
Источник изображения: Роскосмос, CC BY 2.0/Frank Kiesel

Станция позволит России сохранить накопленный опыт в пилотируемой космонавтике после завершения проекта Международной космической станции

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российская орбитальная станция (РОС) в будущем сможет включать национальные сегменты стран-партнеров. Об этом говорится в материалах к посещению президентом РФ Владимиром Путиным Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос).

"Проект открыт для сотрудничества с другими странами. За счет своих орбитальных параметров и модульной архитектуры РОС позволит предложить иностранным партнерам новые возможности для полета их космонавтов, реализации программ научных и прикладных исследований, вплоть до создания целевых, национальных сегментов и модулей в их составе", - говорится в материалах.

Там уточняется, что станция позволит России сохранить накопленный опыт в пилотируемой космонавтике после завершения проекта Международной космической станции.

В феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС сообщал, что срок запуска первого, научно-энергетического модуля РОС планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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