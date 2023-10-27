Байден связал Украину с Израилем финансами

Президент США поставил Российскую армию на одну доску с ХАМАС

Вечером 23 октября президент США Джозеф Байден вынужденно прервал свое выступление по экономическим вопросам, чтобы срочно отправиться на экстренное совещание с военачальниками в ситуационный центр. За все время его пребывания хозяином Белого дома подобное отмечается впервые.

Причиной послужили очередные удары боевиков вооруженных отрядов из движения «Исламское сопротивление» по базам Пентагона в Сирии. Согласно информации арабских СМИ, налетам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подверглись пункты размещения американских военных Аль-Омар и Эш-Шаддади в провинции Хасеке. Американский контингент в Сирии насчитывает 900 военнослужащих. Неуютно чувствуют себя солдаты и офицеры армии США в соседнем Ираке – там их более 2,5 тыс. Только в период с 20 по 22 октября по трем базам – Айн аль-Асад, Харир и военному лагерю у аэропорта Багдада – было нанесено четыре удара ракетами и БПЛА. За неделю получили ранение 24 военнослужащих, один умер от разрыва сердца при обстреле. Антиамериканские силы активизировались 20 октября, когда Байден запросил у Конгресса США согласование бюджета на дополнительную военную помощь Израилю и Украине в едином документе. Согласно одним источниками, общий размер запрошенного финансирования составляет 104 млрд. долл. Другие говорят о пакете 14,3 млрд. долл. для Израиля и 61 млрд долл. для Украины.

Из запрошенной помощи киевскому режиму половина пойдет на поставки вооружений и пополнение собственных запасов Пентагона (часть оружия и снаряжения передается украинским националистам из его арсеналов). На обеспечение разведывательной и оборонной поддержки предлагается выделить 14,4 млрд, гуманитарную помощь – 16,3 млрд, содержание украинцев, прибывающих в США, – 481 млн. На экстренное реагирование в случае ядерных и радиоактивных инцидентов отложат 149 млн.

Решение связать помощь Израилю и Украине в единый запрос хозяин Белого дома попытался обосновать в пространной речи 19 октября из Овального кабинета. В ней он поставил на одну доску действия Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и боевиков ХАМАС. Внезапное нападение палестинских экстремистов с сектора Газа на Израиль 7 октября унесло жизни 1300 человек, включая 32 граждан США. Приведя цифры, Байден перевел внимание на Украину, где боевые действия ведутся почти 20 месяцев, страна покрылась «массовыми захоронениями», наблюдается разорение и насильственное разлучение детей с родителями.

«ХАМАС и Путин представляют различные угрозы, но они имеют и нечто общее, – рассуждал Байден. – Оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию». Без помощи США и их союзников Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продержатся и недели. Такого исхода действующая администрация Белого Дома не желает допустить, но при этом «мы не ищем путей ведущих американских солдат в сражение с Россией или против России».

Белого дома предпочел обойти вниманием тот факт, что в последнее время от личных контактов с ним уклоняются растущее число лидеров других государств. Так, например, главы Иордании, Египта и Палестинской Автономии отказались от ранее запланированного саммита в Аммане. Причиной стала выраженная президентом США «безоговорочная поддержка Израиля» в день нанесения бомбового удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, где из 5 тыс. находившихся 471 человек погиб. К настоящему времени общее количество жертв среди палестинцев приблизился к 6 тыс.

Король Иордании Абдалла II назвал происходящее в Газе «отвратительным преступлением» и потребовал «немедленно прекратить жестокую агрессию». МИД Саудовской Аравии охарактеризовало удар по госпиталю «отвратительным преступлением Израиля» и заморозило все совместные проекты с ним. Президент Турции Реджеп Эрдоган тоже высказался в том ключе, что целенаправленное разрушение здания, где были сотни раненых и беженцев, представляет беспрецедентное злодеяние. «Удар по больнице – это последний пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей», - сказал он.

Проведя анализ доступного фото- и видеоряда независимые эксперты пришли к следующему выводу. Разрушения больницы Аль-Ахли были вызваны попаданием авиабомбы Mark 84 (MK-84) калибра 2 тыс. фунтов (910 кг), оснащенной модулем планирования и коррекции JDAM. Утверждения представителей Израиля о том, что в объект врезалась палестинская ракета (якобы по причине неполадок в системе ориентации), не находит фактического подтверждения. Между тем в Байден категорически отверг причастность израильских военных к трагедии Аль-Ахли. Данное обстоятельство послужило дополнительным фактором при изменении отношения населения и элит ряда стран мира, особенно где исповедуется ислам, к словам и делам Джозефа Байдена.

Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что если страны региона не смогут защитить сектор Газа, то в будущем бомбы будут падать «на детские больницы в наших собственных городах». «Силы сопротивления» сообщили ему о готовности «вступить в прямую конфронтацию с сионистским режимом». Если Армия обороны Израиля начнет наземную операцию, «силы сопротивления» тоже ринутся в бой. Абдоллахиян также сообщил, что Вашингтон дважды просил Тегеран не вмешиваться в палестино-израильский конфликт, не расширять зону боевых действий и «проявлять сдержанность».

Возвращаясь к октябрьским речам Байдена, важно отметить существенное изменение риторики. Он отказался от критики председателя КНР Си Цзиньпина, которого ранее (в свете инцидента с китайскими метеорологическими зондами) назвал «некомпетентным диктатором».

Теперь президент США настойчиво ищет личной встречи, но Си предпочитает иную кампанию. В ходе третьего по счету форума «Один пояс, один путь» председателю КНР и президенту РФ представилась возможность трехчасового общения, в том числе полтора часа – в дружеской беседе «за чашкой чая». Как пояснил Владимир Путин на пресс-конференции 18 октября, двухсторонние консультации велись в контексте «внешние факторы – это общие угрозы, они укрепляют российско-китайское взаимодействие». Собеседники подробно обсудили события на Ближнем Востоке и «ситуацию на украинском треке». Сближение наших стран проявляется и в существенном наращивании товарооборота – по итогам уходящего года он превысит 200 млрд долл. Путин пояснил: РФ вышла на шестое место среди торговых партнеров КНР, «а из нерегиональных стран мы, по сути, занимаем второе место в торговле с Китаем после США, обогнав уже по этому показателю и ФРГ».

В ходе пресс-конференции 18 октября журналисты попросили комментарии по теме появления у ВСУ американских оперативно-тактических ракет (ОТР) ATACMS, а также по заявлению главы Белого дома о том, что «война проиграна Россией». Путин отреагировал на подобное утверждение репликой «смешно». И пояснил: «Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть (США. – «НВО») заберут назад ATACMS, все другое вооружение, (а Президент Байден. – «НВО») садится за блины, приезжает к нам на чаепитие. Если проиграна война – ну о чем мы говорим тогда?» Последний раз российско-американский саммит на высшем уровне проводился 16 июня 2021 года. С тех пор «на чаепитие» в Москву хозяин Белого дома не просится, а его недавние попытки личной встречи с председателем КНР проигнорированы. Приходится довольствоваться частым общением с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот подтвердил начало боевого применения американских ОТР: «Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно используют их на поле боя». Далее в своем Telegram-канале глава киевского режима написал, что обсуждал с американским лидером «дальнейшее усиление наших дальнобойных возможностей».

Владимир Карнозов