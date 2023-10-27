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РИА Новости

Кремль назвал тренировку стратегических сил сдерживания плановой

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Песков: Путин удовлетворен итогами тренировки стратегических сил сдерживания

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Прошедшая накануне тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Они регулярно проводятся, ежегодно", — подчеркнул он.

Представителя Кремля также спросили, удовлетворен ли президент итогами тренировки. Песков отметил, что она получилась результативной, все цели удалось выполнить.

Тренировка стратегических сил сдерживания прошла накануне под руководством Владимира Путина. Глава государства заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Как сообщил министр обороны, во время тренировки отработали задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерную атаку противника.

В свою очередь, Герасимов отметил, что к учениям привлекли подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетную подводную лодку стратегического назначения Северного флота "Тула", а также два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС. Во время тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет:

  • с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Ярс";

  • из Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" выпустили баллистическую ракету "Синева";

  • самолеты дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски ракет воздушного базирования.

Также на учениях проверили уровень подготовки органов военного управления, навыков работы руководства и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Плесецк
СФ
Ядерный щит
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