Выходя в Мировой океан, не забывать о родном побережье

Основные направления развития китайского военно-морского флота до 2030 года

В перспективе до 2030 года военно-политическое руководство КНР реализует план развития ВМФ, направленный на качественное совершенствование без существенного наращивания численности и боевого состава. Цель его – достижение контроля морской акватории внутри «первой линии островов», противостояние иностранным флотам за ее пределами, постоянное боевое патрулирование в Мировом океане.

К основным направлениям развития относятся:

– разработка военно-морской теории, определяющей характер и принципы боевого применения ВМФ;

– разработка новых проектов кораблей основных классов и их строительство, а также модернизация существующего корабельного состава;

– повышение боевого потенциала за счет освоения вооружения и военной техники (ВВТ), совершенствования оперативной и боевой подготовки;

– совершенствование организационно-штатной структуры;

– модернизация системы управления;

– совершенствование системы тылового обеспечения.

Военно-теоретические исследования направлены на разработку теории будущей войны на море и определение возможного характера боевых действий ВМФ в войнах и конфликтах различного масштаба, на определение влияния новых типов кораблей и систем оружия на формы боевого применения. Приоритетное значение приобретет концепция «океанских ВМФ» – превращение Китая в сильную морскую державу, проецирующую боевую мощь ВМФ в Мировом океане.

Боевой состав ВМФ до 2030 года не претерпит существенных количественных изменений. Основные усилия будут направлены на качественное улучшение корабельного состава и парка боевой авиации, развертывание нескольких авианосных ударных групп (АУГ), наращивание амфибийно-десантных возможностей флота, формирование частей палубной и базовой патрульной авиации.

Модернизация ВВТ предусмотрена по двум основным направлениям: создание и совершенствование собственных образцов, а также закупка вооружения за рубежом, в том числе в РФ. При этом Китай намерен использовать приобретаемое вооружение и технологии для разработки собственных аналогов.

Продолжится постройка авианосцев, крупных надводных кораблей, атомных подлодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), десантных кораблей, морских робототехнических комплексов. Планируется создание АУГ для действий в дальней океанской зоне.

Будут завершены работы по созданию ПЛАРБ нового поколения. Это серия «Цзинь» (пр. 094) с 12 пусковыми установками «Цзюйлан-2» (дальность стрельбы до 8 тыс. км). Они выйдут на боевое дежурство в западной части Тихого океана. Из районов боевого патрулирования эти ПЛАРБ будут способны поражать цели на территориях США и России.

На вооружении уже находятся шесть атомных подводных лодок типов «Хань» (пр. 091) и «Шан» (пр. 093). Серия «Шан» заменит лодки типа «Хань», которые планируется вывести из состава флота.

На вооружении будут состоять около 55 дизельных подлодок (ДПЛ) типов «Мин» (пр. 035), «Кило» (российский пр. 877/633), «Ромео», «Сун» (пр. 039) и «Юань» (пр. 041). Развитие ДПЛ связано с модернизацией лодок типа «Сун» и продолжением строительства лодок типа «Юань».

Усилия в развитии надводных сил планируют сосредоточить на строительстве авианосцев и эсминцев с управляемым ракетным вооружением (УРО). В качестве основных задач для авианосцев определены ПВО корабельных соединений и пунктов маневренного базирования, авиаподдержка морских десантных операций и действий войск на приморских направлениях, защита национальных интересов на удаленных ТВД и др.

В перспективе авианосцы национальной постройки будут оснащены ядерной энергетической установкой и катапультой (паровой или электромагнитной).

Основу эсминцев составят корабли типа «Куньмин» (пр. 052D) с универсальными установками вертикального пуска (крылатые ракеты «Дунхай-10», зенитные управляемые ракеты «Хунци-9», противокорабельные ракеты «Инцзи-62» и противолодочные ракеты). Они оснащены многофункциональной системой управления оружием – аналогом американской системы «Иджис». Эсминцы будут обладать расширенными возможностями по огневой поддержке действий экспедиционных общевойсковых формирований НОАК на приморских направлениях. В Китае считают, что эсминцы пр. 052D не будут уступать американскому «О. Бёрк» модели 2А. Другие корабли данного класса будут выводиться из состава флота и планомерно заменяться новыми образцами.

Командование ВМФ НОАК планирует постепенный вывод из боевого состава фрегатов устаревших типов и строительство кораблей новых пр. 057, а также корветов пр. 056.

Продолжится процесс обновления и наращивания количества десантных кораблей (в первую очередь на Восточном и Южном флотах). Это позволит обеспечить проведение различных морских десантных операций, включая оперативно-стратегические. Планируется строительство универсального десантного корабля пр. 075 с самолетами укороченного взлета и посадки, что увеличит радиус боевого применения АУГ.

Минно-тральные корабли пройдут плановую модернизацию и будут представлены противоминными кораблями типов «Хоцю» (пр. 082-II), «Восао», «Учуань» (пр. 081, 081А), «43» (пр. 010) и минным заградителем типа «Волей».

Сегодня на вооружении ВМФ НОАК состоят боевые катера типов «Хоубай» (пр. 022), «Хоуксин» (пр. 037/1G), «Хоуцзянь» (пр. 037/2). К 2025 году большая часть катеров пр. 037/1G и 037/2 будет снята с вооружения, основу будут составлять боевые катера пр. 022.

Командование флота планирует непрерывно оптимизировать организационно-штатную структуру формирований и переоснащать их современными образцами техники. Это позволит сократить отставание в технической оснащенности и боевых возможностях ВМФ НОАК от флотов ведущих государств мира.

Василий Иванов