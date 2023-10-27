Путин приехал в подмосковный космический центр на совещание по ракетно-космической отрасли

Президент также пообщается с молодыми специалистами

КОРОЛЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин приехал в Королев, где находится Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия". Здесь глава государства пообщается с молодыми специалистами и проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал "обстоятельную беседу" Путина с учеными. Он также говорил, что на совещании запланированы доклады главы Роскосмоса Юрия Борисова о стратегических направлениях развития космической деятельности в РФ, доклад генконструктора РКК "Энергия" Владимира Соловьева о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики, доклады президента РАН Геннадия Красникова и руководителя ФМБА Вероники Скворцовой.

История РКК "Энергия" началась в 1946 году, когда на предприятии под руководством Сергея Королева были разработаны первые в СССР баллистические ракеты, заложившие основу ракетно-ядерного щита страны. На базе легендарной "семерки" (Р-7) на предприятии были созданы космические ракеты-носители "Спутник", "Восток", "Восход", "Луна", "Молния" и "Союз". В корпорации также были сделаны первый искусственный спутник Земли, первые космические корабли "Восток" и "Восход", созданы первые автоматические межпланетные станции, достигшие Луны, Венеры, Марса, построены орбитальные станции "Салют" и "Мир".

РКК "Энергия" - основной разработчик российских модулей для Международной космической станции (МКС), обеспечивающий их запуск и эксплуатацию на орбите, а также запуск транспортных пилотируемых космических кораблей серии "Союз" и транспортных грузовых космических кораблей "Прогресс".

На сайте корпорации подчеркивается, что на предприятии ведутся работы по созданию пилотируемого транспортного корабля нового поколения и эскизному проектированию новой перспективной Российской орбитальной станции (РОС), изготавливаются разгонные блоки типа ДМ для обеспечения запусков космических аппаратов, разрабатываются новые автоматические космические аппараты.

Молодые специалисты

В 2022 году в ракетно-космической отрасли сформировано отраслевое движение "Команда Будущего", которое возглавляет Совет молодых ученых и специалистов при генеральном директоре госкорпорации "Роскосмос". В него вошли более 30 молодых ученых и специалистов - представителей организаций Роскосмоса, которые прошли конкурсный отбор и представили экспертной комиссии проектные идеи. "Команда Будущего" занимается поиском и поддержкой перспективных научно-технических проектов среди молодых ученых и специалистов отрасли, разработкой предложений по стимулированию молодых ученых и специалистов, созданию условий для их профессионального роста, популяризацией научно-технического творчества среди детей и молодежи.

Выставка проектов

К приезду президента в РКК "Энергия" подготовлена выставка по перспективным задачам и проектам ракетно-космической отрасли. Так, в экспозицию включены аппараты федерального проекта "Сфера" - демонстраторы космических аппаратов "Скиф-Д" и "Марафон-IoT", а также макеты серийных космических аппаратов. "Скиф-Д" - первый космический аппарат среднеорбитальной системы спутниковой связи, создаваемой по федеральному проекту "Сфера". Космический аппарат успешно выведен на орбиту 22 октября 2022 года с космодрома Восточный.

Система "Скиф" должна включать 12 космических аппаратов на круговых полярных орбитах высотой 8 070 км, расположенные в трех орбитальных плоскостях, по четыре космических аппарата в каждой. Работа системы позволит обеспечить круглосуточным широкополосным спутниковым интернетом всю территорию России, включая районы Крайнего Севера и Арктики.

В состав группировки "Марафон-IoT" должны войти 264 аппарата весом 50-75 кг каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км, срок активного существования каждого аппарата составит не менее пяти лет.

Работа системы позволит обеспечить связь для IoT-устройств - интернета вещей, передачу управляющих команд на беспилотные летательные аппараты, а также передачу данных для авиационной системы автоматического зависимого наблюдения вещательного типа.

Также на выставке представлены двигатели малых космических аппаратов производства Центра Келдыша, калининградского АО "ОКБ "Факел" и Корпорации ВНИИЭМ, новейшая комплексная система мониторинга околоземного космического пространства "Млечный путь". Архитектура системы "Млечный путь" будет состоять из наземного и космического сегментов, построенных на оптических, радиолокационных и радиотехнических средствах мониторинга. Вся измерительная информация о техногенной обстановке, космической погоде и опасных астероидах будет обрабатываться в информационно-аналитическом центре системы "Млечный путь". С помощью наземных телескопов будет осуществляться наблюдение высоких орбит, мониторинг низких орбит планируется осуществлять барьерными и следящими радиолокаторами.

Новинки космической техники

Среди новинок космической техники - перспективная ракета-носитель "Амур-СПГ" и транспортный энергетический модуль "Амур-СПГ". Двухступенчатая ракета-носитель среднего класса будет иметь многоразовую (до десяти раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе - метане. Специалисты заверяют, что ракета "Амур-СПГ" создается в соответствии с мировыми трендами современного ракетостроения, включая многоразовое использование, применение современных аддитивных технологий и композиционных материалов, использование сжиженного природного газа в виде топлива, снижение стоимости пусковой услуги и проектирование под заданную стоимость".

В материалах Кремля к посещению Путиным РКК "Энергия" отмечается, что первый космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" будет создан на космодроме Восточный. Транспортно-энергетический модуль - разрабатываемое российское космическое транспортное средство (межорбитальный буксир). Создание модуля является частью разработки на базе ядерной энергодвигательной установки, это совместный проект предприятий Роскосмоса и Росатома. Транспортно-энергетический модуль создается как транспортное средство для решения многих задач, в том числе для доставки грузов на орбиту Луны, геостационарную орбиту, траектории к планетам Солнечной системы (как к Марсу, так и далее), а также для борьбы с мусором на орбите Земли.

Также на выставке представлены перспективные космические сервисы и перспективная группировка частной космонавтики.