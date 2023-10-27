Исламская Республика просит оружия

Военно-техническое сотрудничество Москвы и Тегерана возобновилось и со временем будет наращиваться

Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся через три месяца, сообщил иранскому новостному агентству Tasnim член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Шахрияр Хейдари. Парламентарий уточнил, что поставки первых машин ожидаются в начале следующего года.

По словам Хейдари, Тегеран заказал у России ряд других типов военной техники, в том числе системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы и вертолеты, поставки которых также начнутся в ближайшее время. Следует отметить, что это первое подтверждение официальным лицом закупки Ираном истребителей Су-35.

В связи с этим подтверждением полезно рассмотреть эволюцию сотрудничества Ирана и России в сфере торговли оружием.

Активное военно-техническое сотрудничество (ВТС) Москвы и Тегерана началось в 1990 году. Тогда Советский Союз поставил в Иран вооружения и военной техники (ВВТ), по различным источникам, на сумму от 733 млн долл. до 890 млн долл.

По части бронетехники контакты России и Ирана развивались по следующим направлениям. Россия поставила в Иран около 120 БМП-2 в период с 1993 по 1997 год (всего же с 1993 по 2005 год в Иран было поставлено около 500 БМП-2).

В 1993 году в Иран поставлено также 800 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) 9М111 для БМП-2. В 1993–1996 годах в Иран поставлено 122 основных боевых танка (ОБТ) Т-72М1. Из них 100 ОБТ были поставлены в 1993 году, 20 – в 1994-м и два – в 1996-м.

Позднее было реализовано соглашение по лицензионному производству в Иране Т-72.

Последние поставки бронетехники датируются 1998 годом. Иран официально сообщил, что импортировал из России в этом году четыре танка Т-72, три БМП-2, две 140-мм артиллерийские системы и две ракетные пусковые установки.

В 1991 году в Иран были поставлены зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-200ВЭ и партия зенитных управляемых ракет (ЗУР) для них.

Наиболее крупные поставки были реализованы в области авиационной и военно-морской техники. В 1990 году в Иран было поставлено 14 самолетов МиГ-29. Пик поставок авиатехники пришелся на 1991 год, когда было поставлено 12 Су-24 и 20 МиГ-29/МиГ-29УБ. Еще шесть МиГ-29/МиГ29УБ были поставлены в 1993–1994 годах. В 1990–1991 годах для вооружения МиГ-29 были поставлены авиационные ракеты Р-27Р (350 ед.) и Р-60 (576 ед.). Еще 94 ракеты Р-27Р для МиГ-29 были поставлены в 1994 году.

Россия поставила Ирану три ДЭПЛ проекта 877ЭКМ на общую сумму 750 млн. долл. Согласно Регистру ООН, первая ДЭПЛ была поставлена в 1992-м, вторая в 1993-м и третья в 1996 году.

ЭМБАРГО В ПОЛЬЗУ США

Объем торговли ВВТ России с Ираном оценивался в первой половине 1990-х в среднем в 500 млн долл. в год. Однако 30 июня 1995 года под давлением США был подписан меморандум Гора-Черномырдина, в соответствии с которым Москва обязалась не заключать новых контрактов на поставки обычных вооружений в Иран, а исполнение уже заключенных контрактов завершить к концу 1999 года.

До подписания меморандума обязательства России перед Ираном базировались на четырех межправительственных соглашениях, подписанных в 1989, 1990 и 1991 годах. По ним Москва должна была поставить Тегерану самолеты МиГ-29, Су-24МК, дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 877ЭКМ (включая сооружение объектов берегового базирования для них), комплексы ПВО С-200ВЭ. А также наладить в Иране лицензионное производство танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2.

Россия не успела реализовать в полном объеме уже подписанные контракты с Ираном до указанной в меморандуме даты – 31 декабря 1999 года. В результате она недополучила 2 млрд долл. Помимо этого, Россия была вынуждена отказаться от поставок Ирану запчастей к ВВТ, которые она согласно российско-иранским договоренностям должна была поставлять до 2011 года.

Иран неоднократно давал понять России о желании восстановить двустороннее ВТС. В частности, в 1998 году Тегеран официально проинформировал Москву о желании закупить в России восемь дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ПМУ1, 1000 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», 25 военно-транспортных вертолетов Ми-17–1В, восемь штурмовиков Су-25, а также ЗРС С-300ВМ, радиолокационные станции (РЛС) «Гамма-ДЕ», «Каста-2Е2» и другое военное оборудование на сумму около 2 млрд долл. Однако действовавшее тогда российско-американское соглашение не позволило Москве подписать контракты на продажу этих вооружений.

ВТОРОЙ ПЕРИОД СОТРУДНИЧЕСТВА

В ноябре 2000 года Москва официально уведомила американскую администрацию об отказе с 1 декабря 2000 года от обязательств не поставлять в Иран обычные вооружения. В 2001–2002 годах начались поставки боеприпасов и запчастей к самолетам МиГ-29 и Су-24МК, находящихся на вооружении ВВС Ирана.

Улан-Удэнский авиазавод (УУАЗ) с 2000 по 2003 год поставил в Иран 27 вертолетов Ми-171 в гражданском варианте (пять вертолетов в 2000 году, 21 в 2001–2002 годах и один в 2003 году). В 2001 году Иран подписал с «Рособоронэкспортом» новый контракт на приобретение в 2002–2004 годах 36 вертолетов Ми-171Ш.

В ходе официального визита в Москву министра обороны Ирана в октябре 2001 года Россия и Иран подписали межправительственное соглашение о ВТС, которое юридически определило рамки дальнейшего взаимодействия в этой сфере.

«Курганмашзавод» в феврале 2003 года получил заказ на поставку партии боевых машин пехоты, который был выполнен в 2004-м. По имеющимся данным, речь шла о поставках примерно 300 БМП-2 в Иран на сумму около 60 млн долл.

Данный заказ не исчерпывал потребности Ирана в этом виде бронетехники. Ранее шла речь о возможной закупке до 1000 БМП-2, поэтому со стороны Ирана мог последовать дополнительный заказ на эти машины. Тем более что в процессе эксплуатации иранской отечественной БМП «Борак» возникли серьезные технические проблемы.

УУАЗ в 2003 году поставил в Иран три новых штурмовика Су-25УБК. Первоначально речь шла о поставке 12 машин, но контракт был подписан только на три самолета. В продолжение этой тематики в 2005 году был заключен еще один контракт на поставку трех самолетов Су-25УБТ.

В 2004 году УУАЗ завершил поставку в Иран 36 вертолетов Ми-171Ш по контракту, подписанному в 2001 году. В начале 2005 года Казанский вертолетный завод (КВЗ) поставил в Иран три вертолета Ми-17 для санитарной службы. Конструкторское бюро приборостроения (КБП) выполнило небольшой по объему контракт с Ираном на поставку управляемых артиллерийских снарядов (УАС) «Краснополь-М».

Россия и Иран в декабре 2005 года подписали контракт на поставку российских ВВТ на общую сумму более 1,4 млрд долл. Речь шла о закупке 29 ЗРК «Тор-М1» на сумму 700 млн долл. Кроме того, была достигнута договоренность о модернизации авиационной техники, находящейся на вооружении иранских ВВС. По неофициальным данным, авиационная часть контракта предусматривала ремонт и модернизацию 24 Су-24 (стоимостью около 300 млн долл.). Россия также планировала поставить для ВМС Ирана патрульные катера.

Россия полностью завершила в декабре 2006 года поставку 29 ЗРК «Тор-М1» в Иран. Они были развернуты для прикрытия от воздушного нападения важнейших государственных и военных объектов страны – в первую очередь ядерных объектов в Исфахане, Бушере, Тегеране и на востоке Ирана.

Тегерану были поставлены 12 новых буксируемых комплексов «Тор-М1Т» на автомобильном шасси (специально разработанных концерном «Алмаз-Антей» для Ирана) и 17 «Тор-М1» на гусеничном шасси ГМ-5955, предназначавшиеся ранее для греческого опциона, который не был реализован. В феврале 2007 года была завершена поставка в Иран 1,2 тыс. ракет 9М331 и запасных частей для этих комплексов.

Российские ЗРК «Тор-М1» показали в Иране высокую вероятность поражения воздушных целей. Во время огневых испытаний иранские расчеты, подготовленные в России, сбили все воздушные мишени, имитировавшие средства воздушного нападения.

По официально не подтвержденным данным, «Рособоронэкспорт» выступил посредником при продаже Ирану 200 танковых двигателей В-84МС (производства ОАО «ЧТЗ-Уралтрак») на сумму 200 млн долл. для установки на иранские ОБТ «Зульфикар» (созданные на базе лицензионных российских Т-72С).

В 2007 году был подписан контракт на поставку Ирану пяти дивизионов ЗРС С-300ПМУ-1 в составе 40 пусковых установок на сумму около 800 млн долл. В ходе переговоров с Ираном обсуждалась возможность поставки РЛС «Небо», «Каста», «Гамма» и «Поляна». Иран выказал заинтересованность в приобретении танков Т-90С.

В середине декабря 2005 года в российских СМИ появились сообщения со ссылкой на источник в Федеральной службе по ВТС (ФСВТС), что Россия достигла договоренности о поставках в Иран ЗРС «Печора-2А».

В ходе выставки «Айдекс-2005» Иран подал заявку на приобретение буксируемого артиллерийского орудия «Нона-К» калибра 120 мм.

НОВОЕ ПРОЩАНИЕ

Президент России Дмитрий Медведев 22 сентября 2010 года подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совбеза ООН № 1929. Указом предусматривался запрет использования территории России для транзитного перемещения вооружений в Иран, вывоз вооружений непосредственно с территории РФ, а также передача вооружений вне пределов Ирана с использованием морских и воздушных судов под государственным флагом России.

Запрет касался практически всех видов обычных вооружений – танков, боевых бронированных машин, артсистем большого калибра, боевых самолетов и вертолетов, кораблей, ракет и ракетных систем, а также запчастей и средств материального обеспечения к этой технике. Таким образом, Россия уже второй раз потеряла для себя рынок вооружений Ирана.

Потери России в результате сворачивания ВТС с Ираном оцениваются в сумму от 11 млрд до 12 млрд долл. Этот объем включает как поставки по уже подписанным контрактам (до введения эмбарго Совбеза ООН), так и упущенную выгоду от сворачивания программ по перспективным проектам.

Стоит отметить, что в 2001 году Иран приступил к реализации 25-летней программы перевооружения своих ВС, которая предусматривала в основном ориентацию на закупку ВВТ российского производства.

Общий объем финансирования программы оценивался в 25 млрд долл. Российские производители могли рассчитывать как минимум на половину этой суммы, то есть как раз на 12 млрд долл.

Единственной официально подтвержденной поставкой является передача Ирану в октябре 2011 года станции радиотехнической разведки 1Л222 «Автобаза».

Как заявил тогда замдиректора ФСВТС Константин Бирюлин, с иранской стороной «ведутся переговоры по дальнейшей поставке подобной техники». Как подчеркнул Бирюлин, «мы постоянно ведем переговоры с Ираном о закупке военной техники, которая не подпадает под санкции СБ ООН. Это оборонительные системы, в частности в данном случае речь идет о средствах РЭБ».

ОЧЕРЕДНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

В начале 2016 года урегулирование иранской «ядерной проблемы» дипломатическим путем привело к снятию большинства ограничений на торговлю с Тегераном.

Правда, оставались в силе ограничения на поставки Ирану обычных вооружений: танков, бронированных машин, артсистем большого калибра (от 100 мм и выше), боевых самолетов и вертолетов, кораблей, ракет или ракетных систем. Поставка Тегерану этих вооружений могла осуществляться только с предварительного разрешения Совбеза ООН. Эти ограничения действовали до 18 октября 2020 года.

С учетом того, что эмбарго на поставку Ирану вооружений, классифицируемых как «наступательные», действовало около пяти лет, наиболее перспективным направлением ВТС России и Ирана в этот период стала тематика ПВО как чисто «оборонительной» системы вооружения.

Первым реальным шагом к восстановлению отношений в сфере ВТС стало перезаключение контракта на поставку ЗРС С-300ПМУ-1 и отзыв иска Тегерана к России по невыполнению предыдущего контракта по системам ПВО. Россия избегла возможных штрафных санкций, поскольку Иран в апреле 2011 года подал иск в третейский суд Женевы против «Рособоронэкспорта» на сумму 4 млрд долл. за отказ от поставок С-300ПМУ-1.

Сумма иска включала в себя стоимость контракта, затраты на подготовку иранцами инфраструктуры для постановки ЗРС на боевое дежурство и моральный ущерб. Кроме того, Тегеран включил в эту сумму неустойки по контрактам с РФ с 1995 года, когда ВТС между РФ и Ираном было заморожено.

В 2016 году Россия завершила поставки по ранее аннулированному контракту на поставку Тегерану пяти дивизионов ЗРС С-300ПМУ-1 стоимостью более 800 млн долл. После этого стало возможным сотрудничество по другим системам ПВО большой дальности действия.

Другим направлением сотрудничества в промежуточный период стала тематика РЭБ. По имеющимся данным, в период с 2015 по 2018 год Ирану были поставлены четыре РЛС дальнего обнаружения «Резонанс-НЭ» (на сумму, оценочно, около 200 млн долл.).

В переходной период сотрудничество осуществлялось еще по ряду систем вооружения, которые классифицируются как чисто «оборонительные».

С урегулированием ситуации по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и с учетом того, что СВПД связан с резолюцией СБ ООН № 2231, предусматривавшей снятие ограничений на поставку вооружений Ирану, следует ожидать очередного, четвертого по счету, но уже «полноценного» (в отличие от третьего этапа) возвращения России на рынок вооружений Ирана.

Согласно информации западных СМИ, Тегеран намерен закупить крупную партию российских вооружений, включая 24 истребителя Су-35 и две батареи ЗРС С-400. Обсуждается вопрос о капремонте иранских МиГ-29 и Су-24 и повышении профессионального мастерства их экипажей. Оценочно, сумма обсуждаемых контрактов достигает 10 млрд долл.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.