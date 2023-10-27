Россия к 2036 году может развернуть на орбитах более 2 тыс. новых спутников

Предприятия российской ракетно-космической отрасли в настоящее время могут производить до 45 космических аппаратов в год

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Конвейерное производство космических аппаратов, которое в настоящий момент разворачивается на предприятиях Роскосмоса, позволит к 2036 году развернуть на орбитах более 2 тыс. новых аппаратов. Об этом говорится в материалах к посещению президентом РФ Владимиром Путиным Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос).

Там уточняется, что на базе АО "Решетнев" создано конвейерное производство космических аппаратов "Марафон-IoT" для сборки нескольких спутников в неделю, в АО "НПО Лавочкина" разрабатывается проект потокового производства малых спутников "Беркут", а Ярославский радиозавод (входит в холдинг "Российские космические системы", РКС) переходит на конвейерное производство унифицированной аппаратуры для новых космических аппаратов.

"Реализация этих и других мероприятий позволит к 2036 году развернуть на различных орбитах более двух тысяч новых космических аппаратов разных типов", - говорится в материалах.

В материалах отмечается, что сейчас предприятия российской ракетно-космической отрасли могут производить до 45 космических аппаратов в год.