Войти
Lenta.ru

Американский стратегический бомбардировщик B-21 приступил к рулежке

860
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Американский перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider приступил к рулевым испытаниям. Об этом сообщает The Drive.

Рулежка самолета проходит на территории завода корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния). Там же на разных стадиях производства находятся еще пять перспективных стратегических бомбардировщиков.

Издание напоминает, что двигатели на B-21 Raider впервые включались в прошлом месяце.

В сентябре президент американской корпорации Northrop Grumman по аэронавтике Том Джонс заявил, что первые летные испытания малозаметного стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider проведут до конца 2023 года.

Компания Northrop Grumman представила B-21 Raider в декабре 2022 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
Northrop Grumman
Похожие новости
02.12.2022
Стратегический "невидимка" шестого поколения
01.04.2022
В США назвали самую большую угрозу из России
29.04.2021
Американского «убийцу» российского С-400 признали чудом
29.01.2021
Реинкарнация «Черного дрозда»: гиперзвуковые самолеты США готовятся к взлету
01.07.2020
Бомбить издалека и помногу: США создают самолет-арсенал
02.12.2019
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
25.03.2019
Разбомбить Россию и Китай: чем будут воевать ВВС США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 21:59
  • 175
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.10 19:53
  • 3
Угрозы для РФ
  • 27.10 19:29
  • 56388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 17:09
  • 0
Польша неожиданно снимает обвинения с «Газпрома»
  • 27.10 11:30
  • 2661
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.10 13:18
  • 1
Способный наблюдать за спутниками аппарат "Космос-2542" сгорел в атмосфере
  • 26.10 13:15
  • 0
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
  • 26.10 12:21
  • 1
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 25.10 23:35
  • 34
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 25.10 09:51
  • 1
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 25.10 08:26
  • 13
О МБР ж/д базирования
  • 25.10 04:57
  • 33
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 24.10 20:11
  • 1
О подводном флоте РФ
  • 24.10 19:42
  • 1
Матвиенко и комитет по обороне и безопасности Совфеда провели выездное совещание в Минобороны России
  • 23.10 13:53
  • 2
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники