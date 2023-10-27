Американский стратегический бомбардировщик B-21 приступил к рулежке

Американский перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider приступил к рулевым испытаниям. Об этом сообщает The Drive.

Рулежка самолета проходит на территории завода корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния). Там же на разных стадиях производства находятся еще пять перспективных стратегических бомбардировщиков.

Издание напоминает, что двигатели на B-21 Raider впервые включались в прошлом месяце.

В сентябре президент американской корпорации Northrop Grumman по аэронавтике Том Джонс заявил, что первые летные испытания малозаметного стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider проведут до конца 2023 года.

Компания Northrop Grumman представила B-21 Raider в декабре 2022 года.