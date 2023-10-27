Секретарь СНБО Украины пообещал увеличить производство боеприпасов за счет привлечения частных компаний

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В ближайшее время Украина якобы начнет увеличивать производство боеприпасов. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Производство боеприпасов планируется разворачивать на украинской территории – в «безопасных местах», которые уже определены СНБО. По утверждению украинского чиновника, увеличение производства снарядов будет достигнуто посредством активного привлечения частных компаний к данному процессу. Данилов отметил, что бизнес уже подключился к данной деятельности, закупает и монтирует оборудование, и вскоре можно будет увидеть некие результаты.

Данилов признал, что государство без помощи бизнеса справиться с задачей по расширению производства боеприпасов не может. Поэтому предпринимателям будут давать стабильные заказы, а также обещают защиту их прав.

Сейчас ВСУ испытывают масштабный дефицит снарядов и других боеприпасов, и даже западные поставки уже не могут его перекрыть. Представители киевского режима заявляли о том, что даже все мировые мощности производства оружия не справятся с покрытием потребностей украинских войск в боеприпасах.

Понятно, что заявления украинских политиков скорее призваны успокоить население и создать видимость работы. В действительности Украина не обладает ресурсным потенциалом для значительного увеличения производства боеприпасов, а западное финансирование постепенно будет сокращаться, учитывая разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке и рост политических противоречий в США.