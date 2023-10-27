Появилась первая фотография хвостовой части новейшего американского бомбардировщика B-21 Raider

Источник изображения: topwar.ru

Вплоть до последнего времени США держат в строгом секрете информацию о своем новейшем стратегическом бомбардировщике B-21 Raider. Этот самолет разрабатывается компанией Northrop Grumman для американских военно-воздушных сил в рамках реализации программы создания «дальнего ударного бомбардировщика».

Хотя компания-производитель уже опубликовала достаточно большое количество официальных фотографий самолета, американские военные до сих пор стараются скрывать конструкцию хвостовой части самолета. Там расположены сопла двигателей и аэродинамические плоскости управления самолетом. Вероятно, в Пентагоне считают, что по фотографиям задней части заинтересованные лица могут получить больше информации, чем можно раскрыть.

Недавно в интернете появилась фотография хвостовой части бомбардировщика. Это первый подобный кадр, публикуемый в открытом доступе. Судя по всему, фотографию сделал и выложил в интернет кто-то из людей, имевших доступ к самолету и зашедший сзади на площадку, где он стоял, чтобы его сфотографировать.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что первый прототип самолета был показан широкой публике 2 декабря 2022 годаперед сборочным комплексом ВВС США № 42 в Палмдейл, Калифорния. Что касается первых официальных изображений бомбардировщика, то они появились еще 31 января 2020 года. Тогда компания-производитель самолета Northrop Grumman опубликовала изображения B-21 Raider, созданные художником.