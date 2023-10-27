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Военное обозрение

Испанскую подлодку-долгострой Isaac Peral проекта S-80 Plus испытали погружением на максимальную глубину

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Источник изображения: topwar.ru

Большая неатомная подводная лодка проекта S-80 Plus "Isaac Peral" S-81, построенная для королевского флота Испании, продолжает проходить испытания. Как сообщили в пресс-службе компании Navantia, субмарину испытали погружением на максимальную глубину.

Испанский флот совместно с компанией Navantia провел испытание субмарины "Isaac Peral" S-81 погружением на максимальную глубину. Подробности испанцы не приводят, но подчеркивают, что это очередной "большой шаг", приближающий подлодку к моменту передачи в боевой состав флота. При этом отмечается, что субмарина продолжит испытания.

Напомним, что субмарина "Isaac Peral" S-81 является долгостроем испанского флота, ее строительство шло с перерывами целых 16 лет. Заложенная в 2005 году подлодка из-за ошибки в конструкции была достроена и спущена на воду лишь 22 апреля 2021 года. В конце мая прошлого года субмарину вывели на испытания, передать военным ее планировали в апреле-мае этого года. Однако у подлодки снова возникли какие-то проблемы, возможно серьезные, после чего ее передачу военным запланировали просто на "2023 год", без каких-либо сроков. Судя по последним новостям, ее могут перенести и на следующий год.

Дизель-электрические подводные лодки проекта S-80 имеют длину 80,8 метра и ширину 11,68 метра. Водоизмещение кораблей составляет 3 тысячи тонн. S-80 могут развивать скорость до 19 узлов. Подлодки вооружены шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для торпед и противокорабельных крылатых ракет.

Всего планировалось построить четыре больших НАПЛ проекта S-80 для замены 4 дизель-электрических субмарин типа Agosta. Подлодки должны получить ВНЭУ, разработанную компанией Navantia совместно с фирмой Abengoa. Первой ВНЭУ получит третья субмарина проекта, на головную и первую серийную ВНЭУ будет установлена после ввода НАПЛ в строй.

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Страны
Испания
Компании
Navantia
Проекты
ВНЭУ
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