В Литве сообщили, что из обещанных ЕС Украине 1 млн снарядов поставлено только 300 тыс.

Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США.

В мае 2023 года Евросоюз принял решение приобрести и поставить Киеву артиллерийских снарядов на €1 млрд

ВИЛЬНЮС, 26 октября. /ТАСС/. Данное Евросоюзом обещание поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов остается невыполненным, но должно быть реализовано, пока поставлено только 300 тыс. снарядов. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"ЕС обещал Украине 1 млн снарядов. До сих пор поставлено только 300 тыс.", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

В мае 2023 года ЕС принял решение приобрести и поставить Украине артиллерийских снарядов на €1 млрд. Это планировалось сделать в течение 12 месяцев.