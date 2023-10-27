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ТАСС

В Литве сообщили, что из обещанных ЕС Украине 1 млн снарядов поставлено только 300 тыс.

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Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

В мае 2023 года Евросоюз принял решение приобрести и поставить Киеву артиллерийских снарядов на €1 млрд

ВИЛЬНЮС, 26 октября. /ТАСС/. Данное Евросоюзом обещание поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов остается невыполненным, но должно быть реализовано, пока поставлено только 300 тыс. снарядов. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"ЕС обещал Украине 1 млн снарядов. До сих пор поставлено только 300 тыс.", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

В мае 2023 года ЕС принял решение приобрести и поставить Украине артиллерийских снарядов на €1 млрд. Это планировалось сделать в течение 12 месяцев. 

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Страны
Литва
Украина
Проекты
Евросоюз
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