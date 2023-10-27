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ТАСС

Дания поставит ВСУ вооружения на $522,6 млн

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Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: Pixabay

В 13-й пакет помощи войдут танки Т-72ЕА, БМП-2, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, стрелковое оружие и бронированные ремонтно-эвакуационные машины

СТОКГОЛЬМ, 26 октября. /ТАСС/. Дания окажет Украине безвозмездную военную помощь на сумму 3,7 млрд крон ($522,6 млн). Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании.

По счету это уже13-й пакет такой помощи. В него войдут танки Т-72ЕА, БМП-2, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, стрелковое оружие и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Поставка последних, как сообщается, финансируется совместно с Германией.

"Сегодняшнее пожертвование подтверждает, что в своей борьбе за свободу Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Дании. Это поддержка, которая имеет решающее значение для продолжения Украиной борьбы. Это пожертвование также посылает важный сигнал как Украине, так и России, что мы по-прежнему фокусируемся [на Украине], хотя большая часть внимания мира и направлена сейчас на Израиль и Палестину", - приводятся в пресс-релизе слова министра иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена. 

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Страны
Германия
Дания
Израиль
Россия
Украина
Продукция
БМП-2
Т-72
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