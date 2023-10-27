«Переводы были заблокированы»: Аргентина расторгла контракт на ремонт вертолёта Ми-171

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ВВС Аргентины официально расторгли контракт с российской компанией «Технопромэкспорт», предусматривавший техническое обслуживание и ремонт вертолета Ми-171Э с бортовым номером Н-94. Данное соглашение было заключено в 2021 году и было призвано восстановить возможности полетов, в частности в Антарктиду.

ВВС не смогли передать имеющиеся средства, а «Технопромэкспорт» не смог выполнить согласованные работы

- говорится на сайте Zona Militar.

Работы должны производиться на территории РФ. В связи с этим вертолет был разобран, его узлы и агрегаты подлежали проверке российскими специалистами. Контракт предусматривал выплату 4,1 млн евро, из которых 2,4 млн приходились на услуги по ремонту, 0,4 млн на поставляемые товары и 1,3 млн в качестве комиссии российским специалистам.

Национальный банк Аргентины осуществляет переводы только в долларах, поэтому эти средства были заблокированы, а выставленные «Технопромэкспорт» счета оказались неоплаченными. После аннулирования сделки ожидается, что арестованные $5,37 млн будут переведены на счет авиационного атташе Аргентины в США. Как планируется, эти средства пойдут на оплату «некоторых обязательств» перед Соединенными Штатами.