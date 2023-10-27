МИД Ирана: кризис на Украине показал последствия западной архитектуры безопасности

Замглавы министерства Мохаммад Хассан Шейх Оль-Ислами подчеркнул необходимость формирования альянсов и союзов

МИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Кризис на Украине стал ярким примером того, к каким трагическим последствиям может привести следование разработанным на Западе моделям безопасности. Об этом в выступлении на открывшейся в Минске международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохаммад Хассан Шейх Оль-Ислами.

"Кризис на Украине является ярким примером того, как следование модели безопасности, навязанной НАТО, к сожалению, привело к никому не нужной и разрушительной войне", - сказал он.

Дипломат отметил, что, к сожалению, в настоящее время архитектура безопасности не учитывает интересы многих стран и выстраивается в интересах Запада.

"Мы уверены, что любое стремление к доминированию, односторонности, милитаризации региона, созданию военных блоков, склонности к вмешательству в чужие дела, особенно тех, кто не является страной нашего региона, подрывает нашу безопасность и приводит к разрушительной конкуренции, созданию напряженности, что в итоге выливается в войны", - заявил замглавы МИД Ирана.

Он указал на необходимость формирования альянсов и союзов, таких как ШОС или БРИКС, благодаря которым можно обеспечить безопасность стран региона, а также призвал страны Евразии разработать общую систему безопасности, построенную на принципе ее неделимости.

Международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" проходит в Минске 26-27 октября. В ходе мероприятия около 120 представителей порядка 30 стран, а также органов Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности обсудят пути выхода из текущего кризиса глобальной и региональной безопасности и наметят перспективные контуры безопасности на Евразийском континенте и пространстве.