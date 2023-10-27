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ЦАМТО

Антон Силуанов: общий объем расходов на национальную оборону в 2024 году составит 10,8 трлн. руб.

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Антон Силуанов
Антон Силуанов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 26 октября. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщает "РИА Новости".

"За" проголосовали 320 парламентариев, "против" – 80, воздержавшихся не было. Второе чтение ожидается 15 ноября.

Доходы федерального бюджета запланированы на уровне (здесь и далее цитирование по агентству "РИА Новости"):

- 2024 год – 35,065 трлн. руб.;

- 2025 год – 33,552 трлн. руб.;

- 2026 году – 34,051 трлн. руб.

Расходы:

- 2024 год – 36,66 трлн. руб.;

- 2025 год – 34,382 трлн. руб.;

- 2026 год – 35,587 трлн. руб.

Таким образом, в течение всего трехлетнего периода ожидается дефицит бюджета, который не превысит 1% ВВП. В 2024 году он составит 0,9% ВВП, в 2025-м – 0,4%, в 2026-м – 0,8%.

Покрывать дефицит планируется через государственные внутренние заимствования, а в 2024 году также из средств Фонда национального благосостояния.

Общий объем внутренних заимствований для покрытия дефицита в трехлетний период составит порядка 4 трлн. руб. в год.

Общий объем расходов на национальную оборону в 2024 году составит 10,8 трлн. руб. и "существенно возрастет по сравнению с предшествующими годами", – сказал министр финансов Антон Силуанов, представляя документ депутатам.

По его словам, "29% всех расходов бюджета направлены на нашу основную сегодня задачу – обеспечить нашу победу. До начала специальной военной операции расходы на национальную оборону составляли в два раза меньше – 14%", – добавил министр.

Прогноз по объему ВВП:

- 2024 год – 179,956 трлн. руб.;

- 2025 год – 190,637 трлн. руб.;

- 2026 год – 202,304 трлн. руб.

Инфляция, как ожидается, не превысит 4,5% в 2024 году и 4% в два последующих.

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