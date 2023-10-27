«Ядерная триада сдерживания»: что известно о ракетах «Ярс» и «Синева»

ВС РФ провели тренировочный пуск по полигону Кура

Вечером 25 октября российские войска произвели тренировочный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Запуск произошел с космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура на Камчатке. Подробности — в материале «Известий».

Тренировка сил ядерного сдерживания: что нужно знать

Тренировка стратегических сил сдерживания началась в России в среду, 25 октября. Ядерная триада — наземные, морские и авиационные части — тренировалась под руководством президента России Владимира Путина. В начале маневров глава государства заслушал доклад министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу о их проведении.

Помимо «Ярса» в ходе тренировки с подводной лодки «Тула» на Камчатку была запущена баллистическая ракета «Синева». А дальние бомбардировщики Ту-95МС отстрелялись крылатыми ракетами.

Как объяснил Сергей Шойгу, тренировалась не агрессия, а массированные ответные действия стратегических ядерных сил на возможный ядерный удар противника.

Пуск из подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Тот факт, что учениями командовал непосредственно президент, подтверждает, что отрабатывалась система боевого управления, пояснил «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. По его словам, президент и глава Минобороны должны одновременно нажать соответствующие кнопки и система боевого управления доведет эти приказы до пусковых установок, подводных лодок и самолетов.

В ходе тренировки отрабатывалась единая система боевого управления, а само мероприятие, по мнению экспертов, станет напоминанием странам НАТО о том, что Россия остается ядерной державой.

Тренировка составляющих ядерной триады проходит ежегодно и, как правило, осенью. Учебно-боевые пуски отдельных компонентов ядерной триады проводят несколько раз в год.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Что такое ракета ядерного сдерживания «Ярс»

«Ярс» — основа стратегических сил России, это важный элемент ядерной триады, системы ядерного сдерживания. Он стал удачным ответом на развертывание Соединенными Штатами глобальной системы ПРО. Ключевым качеством комплекса является способность прорывать противоракетную оборону противника.

Комплекс «Ярс» был принят на вооружение в 2009 году, а через год заступил на боевое дежурство. В 2014 году на испытания выходит мобильный «Ярс-С» — иногда его называют «Ярс-Супер». Перевооружение РВСН на новейшие ракетные комплексы продолжалось до конца 2022-го. 16 декабря 2022 года главком РВСН Сергей Каракаев заявил о начале работ в 2023-м над созданием нового мобильного ракетного комплекса.

Название «Ярс» расшифровывается как «Ядерная ракета сдерживания», ракетный комплекс был разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова на основе комплекса «Тополь-М», однако все характеристики прежней модели удалось заметно улучшить.

Ядерный ракетный комплекс «Ярс» во время учений Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Ракета мобильного «Ярса» несет шесть боеголовок малого класса мощности (термоядерный заряд мощностью более 100 килотонн). То есть одним пуском комплекс способен накрыть сразу шесть важных целей на площади в сотни и тысячи квадратных километров на дальности до 12 тыс. км. Главным преимуществом ракеты считается непродолжительный активный участок полета. Благодаря этому сбить ее гораздо сложнее.

«Ярс» оснащен самой современной системой управления, которая обеспечивает ему высочайшую точность и возможность применения по скоростным настильным траекториям. Почти такие же боеголовки несет и морская ракета «Булава», которая также создана Московским институтом теплотехники и у которой с «Ярсом» много общего и в конструкции, и в топливе, и в системе управления, и в боевом оснащении.

Что такое баллистическая ракета подводных лодок «Синева»

Российская жидкостная баллистическая ракета «Синева» морского базирования была принята на вооружение ВМФ России в 2007 году, это модернизированная версия советского комплекса Р-29РМ. Ее запускают со стратегических атомных подводных лодок класса 667БДРМ «Дельфин». Каждая подлодка может нести до 16 ракет.

Пуск баллистической ракеты «Синева» с атомной подводной лодки «Тула» Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Ракета входит в состав ядерной триады России и несет на себе четыре термоядерные боеголовки мощностью 500 килотонн каждая. Дальность ракеты в зависимости от забрасываемого веса составляет 8,3–11,5 тыс. км. По словам главы Государственного ракетного центра имени Макеева академика РАН Владимира Дегтяря, ракеты «Синева» будут стоять на вооружении АПЛ до 2030 года.

Ближайшим американским аналогом ракеты «Синева» по тактическим характеристикам является ракета морского подводного базирования «Трайдент».

Майя Трепова