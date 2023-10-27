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Американские вертолеты будущего получили двигатели

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Модель турбовального двигателя General Electric T901
Модель турбовального двигателя General Electric T901.
Источник изображения: www.defensenews.com

Армия США передала первые силовые агрегаты для перспективных вертолетов, созданных в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), производителям. Турбовальные двигатели T901 получили компании Sikorsky и Bell-Textron, пишет Breaking Defense.

Отмечается, что двигатели передали 20 октября. Поставка позволит начать подготовку к наземным испытаниям прототипов вертолетов, которые стартуют во втором квартале 2024 финансового года. Летные испытания планируют начать в четвертом квартале того же года. Для участия в программе FARA компания Sikorsky разработала вертолет Raider-X, а Bell-Textron — 360 Invictus.

«Теперь, когда мы получили двигатель, мы готовы начать работу по наземным испытаниям и другим необходимым приготовлениям перед первым полетом в конце следующего года», — сообщил руководитель программы FARA в компании Bell Джейм Гонсалес.

Поставку T901 отложили почти на год из-за перебоев в цепочке поставок. Новые силовые агрегаты также могут установить на серийные вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk, в которых используется двигатель T700. Новое изделие улучшит показатели экономичности, мощности и дальности полета.

Ранее в октябре в компании Boeing сообщили, что ударный вертолет AH-64E Apache совершил первый полет с обновленным программным обеспечением. Новая версия отличается улучшенным интерфейсом пилота и поддержкой расширенных возможностей тактической сети обмена данными Link-16. Также в Boeing продолжают работу над интеграцией двигателей T901.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
UH-60
Компании
Bell Helicopter
Boeing
Sikorsky Aircraft
Textron
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