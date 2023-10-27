Маршруты военных поставок на Украину прикроет самолет ДРЛО E-7A ВВС Австралии

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Одним из «спонсоров» украинского конфликта является Австралия, регулярно передающая военную продукцию киевскому режиму. На этот раз Канберра решила выделить собственные средства и персонал для обеспечения безопасности логистических цепочек, через которые осуществляется снабжение ВСУ.

Прикрывать маршруты военных поставок в незалежную будет самолет дальнего радиолокационного обнаружения E -7A Wedgetail ВВС Австралии. Для этого он вместе с примерно ста военными и вспомогательным персоналом перебрасывается в Германию, где пробудет не менее полугода.

E-7A будет заниматься патрулированием маршрутов доставки гуманитарной и военной помощи на Украину

- говорится в издании ADM.

США приветствовали данное решение, как и выделение Канберрой нового военного транша киевскому режиму в размере $13 млн, в который, в частности, войдут средства борьбы с беспилотниками и оборудование для разминирования.

На вооружении ВВС Австралии находится 6 самолетов ДРЛО E-7A Wedgetail, созданных на базе Boeing 737-700. Он способен координировать воздушные, морские и сухопутные боевые действия в режиме реального времени. В оснащение самолета входит усовершенствованный многоцелевой радар Northrop Grumman с электронным сканированием (MESA) с 10 рабочими местами для экипажа. В ходе выполнения обычной миссии зона покрытия E-7A составляет свыше 4 млн кв. км, что сопоставимо с размером Западной Австралии.