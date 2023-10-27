СМИ: в России построили ледокол для охраны Северного морского пути

"Царьград": боевой ледокол "Иван Папанин" введут в эксплуатацию в конце 2024-го

МОСКВА, 26 октября/ Радио Sputnik. На "Адмиралтейских верфях" построили боевой ледокол проекта 23550 "Иван Папанин", пишет "Царьград".

Отмечается, что в конце 2024 года он будет введен в эксплуатацию после того, как пройдет размагничивание, чтобы в будущем избежать влияния магнитного поля на компас и притягивания мин.

На вооружении ледокола пушка АК-176, восемь переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла" и пулеметы "Корд". В военное время возможна дополнительная установка четырех ракет "Калибр-К" и четырех ракет Х-35 "Уран".

"Иван Папанин" будет охранять караваны на Северном морском пути.

Сейчас на "Адмиралтейских верфях" в рамках проекта 23550 строят еще один корабль – "Николай Зубов", в Выборгском судостроительном заводе сооружают два боевых ледокола – "Пурга" и "Дзержинский".

Радио Sputnik также сообщало, что в Санкт-Петербурге "Балтийский завод" начал строить шестой по счету атомный ледокол проекта 22220.