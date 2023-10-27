Корабли Балтфлота провели электронные пуски "Калибрами" из пункта базирования

Экипажи также задействовали в учениях по борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне во время стоянки в базе

КАЛИНИНГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Экипажи малых ракетных кораблей "Советск" и "Одинцово" Балтийского флота провели тренировку по нанесению удара крылатыми ракетами комплекса морского базирования "Калибр" по береговым объектам условного противника, не выходя из пункта базирования. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В рамках плановой тренировки специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей МРК выполнили электронные (условные) одиночные и залповые пуски по назначенным целям, имитирующим скопление боевой техники и живой силы, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, транспортные развязки, защищенные объекты и командные пункты условного противника. В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены. Стрельбы проходили в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам кораблей", - говорится в сообщении.

Экипажи ракетных кораблей также провели несколько корабельных учений по борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне во время стоянки в базе.