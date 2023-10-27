Войти
ТАСС

Корабли Балтфлота провели электронные пуски "Калибрами" из пункта базирования

740
0
+1
Малый ракетный корабль "Одинцово"
Малый ракетный корабль "Одинцово".
Источник изображения: Валентин Егоршин/ ТАСС, архив

Экипажи также задействовали в учениях по борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне во время стоянки в базе

КАЛИНИНГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Экипажи малых ракетных кораблей "Советск" и "Одинцово" Балтийского флота провели тренировку по нанесению удара крылатыми ракетами комплекса морского базирования "Калибр" по береговым объектам условного противника, не выходя из пункта базирования. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В рамках плановой тренировки специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей МРК выполнили электронные (условные) одиночные и залповые пуски по назначенным целям, имитирующим скопление боевой техники и живой силы, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, транспортные развязки, защищенные объекты и командные пункты условного противника. В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены. Стрельбы проходили в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам кораблей", - говорится в сообщении.

Экипажи ракетных кораблей также провели несколько корабельных учений по борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне во время стоянки в базе. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
26.04.2021
Балтийский флот провел учения по воздушному бою с истребителями Су-27
19.04.2021
Еще два российских больших десантных корабля вошли в Черное море
25.03.2021
Летчики Балтийского флота на учениях уничтожили "подлодку противника"
12.03.2021
Корвет Балтфлота провел артиллерийские стрельбы в море
26.02.2021
Российский корвет "Стойкий" сформирует в Аденском заливе конвой на антипиратской вахте
17.02.2021
Глава ВМС Ирана сообщил, что Индия примет участие в ирано-российских учениях - СМИ
11.02.2021
Учения «Запад-2021»: как Россия будет демонстрировать свою военную мощь (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 21:59
  • 175
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.10 19:53
  • 3
Угрозы для РФ
  • 27.10 19:29
  • 56388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 17:09
  • 0
Польша неожиданно снимает обвинения с «Газпрома»
  • 27.10 11:30
  • 2661
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.10 13:18
  • 1
Способный наблюдать за спутниками аппарат "Космос-2542" сгорел в атмосфере
  • 26.10 13:15
  • 0
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
  • 26.10 12:21
  • 1
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 25.10 23:35
  • 34
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 25.10 09:51
  • 1
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 25.10 08:26
  • 13
О МБР ж/д базирования
  • 25.10 04:57
  • 33
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 24.10 20:11
  • 1
О подводном флоте РФ
  • 24.10 19:42
  • 1
Матвиенко и комитет по обороне и безопасности Совфеда провели выездное совещание в Минобороны России
  • 23.10 13:53
  • 2
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники