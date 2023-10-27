Экс-глава штаба РВСН: тренировка ядерных сил РФ не несла политического подтекста

Генерал-полковник Виктор Есин напомнил, что в ходе тренировки, в частности, выполнили пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Проведенная накануне стратегическая командно-штабная тренировка ядерных сил РФ не несла политического подтекста, а являлась плановым традиционным мероприятием, проводимым ежегодно в конце "военного" учебного года, который в российских вооруженных силах завершается 31 октября. Об этом ТАСС сообщил в четверг экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Виктор Есин.

"Тренировка проводилась по годовому плану подготовки Стратегических ядерных сил (СЯС) России. Такое мероприятие проводится ежегодно в октябре. Оно не было связано с чем-либо", - отметил он.

Эксперт напомнил, что в этом году в ходе тренировки были выполнены пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке, пуск МБР "Синева" с атомохода "Тула" Северного флота также по полигону Кура, пуски крылатых ракет воздушного базирования с ракетоносцев Ту-95МС.

Тренировка прошла под руководством президента РФ Владимира Путина. Глава государства наблюдал за ней по видеосвязи из ситуационного центра Кремля. С докладами выступили министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.