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ТАСС

Посол Израиля сообщил о продолжении поставок гуманитарной помощи Украине

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Александр Бен Цви
Александр Бен Цви.
Источник изображения: militarynews.ru

При этом Александр Бен Цви отметил, что не знает, как текущее обострение ситуации на Ближнем Востоке скажется на объеме поставок

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Израиль продолжает поставлять гуманитарную помощь Киеву. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

"Мы поставляем Украине гуманитарную помощь", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом глава диппредставительства Израиля отметил, что не знает, как текущее обострение ситуации на Ближнем Востоке скажется на объеме поставок. "Как это повлияет, я не знаю, потому что у меня таких данных нет. Единственное, что я знаю - мы поставляем Украине гуманитарную помощь. И все. А будет ли ее меньше или больше, я не могу сказать", - подчеркнул посол.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения участников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

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Страны
Израиль
Ливан
Россия
Сирия
Украина
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