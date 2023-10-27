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Разработан обнаруживающий людей по тихим звукам робот

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Робот
Ученые Технологического института Джорджии разработали робота, способного обнаружить человека по тихими звукам.
Источник изображения: Georgia Institute of Technology / texplore.com

Ученые Технологического института Джорджии разработали робота, способного обнаружить человека по тихими звукам, которые естественным образом издаются при движении в определенной среде. Об этом сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Новый метод акустической локализации, предложенный Мэнъюй Ян (Mengyu Yang) и его коллегами, основан на алгоритмах машинного обучения. Предварительный набор данных содержал 14 часов высококачественных четырехканальных аудиозаписей в сочетании с видеозаписью с камеры 360 RGB, которые были собраны во время экспериментов, когда людей просили передвигаться вокруг робота разными способами.

Исследователи научили модель игнорировать внешние и посторонние шумы, которые исходили от систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также звуки, издаваемые самим роботом. В ходе первоначальных испытаний они испробовали метод на роботе-манипуляторе Stretch RE-1, разработанном компанией Hello Robot.

По словам ученых, роботы обычно используют камеры или лидар для навигации вокруг людей, но если эти датчики выйдут из строя или станут недоступными (при слабом освещении, препятствиях и т. д.), метод позволит роботам переключаться исключительно на звук. Кроме того, при взаимодействии с роботами не нужно создавать дополнительные громкие звуки, вроде хлопка ладонями.

В будущем технология локализации человека может помочь повысить безопасность и производительность роботов, предназначенных для тесного взаимодействия с людьми, сохраняя при этом конфиденциальность их пользователей.

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