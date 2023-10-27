Французская газета констатировала провал украинского контрнаступления

Париж передал Киеву колесные танки AMX-10RC, один экземпляр стал российским трофеем и экспонатом в парке «Патриот». Фото Владимира Карнозова.

Киеву не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны, пишет газета Le Monde

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Украинская армия, начав 4 июня контрнаступление, не добивается успехов, Киеву не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны. Об этом пишет газета Le Monde.

Издание отмечает, что неудача украинского контрнаступления в первую очередь объясняется качеством российских оборонительных укреплений в Донбассе, что для Запада "стало неожиданностью". "Российская оборона превосходна", - признал высокопоставленный французский военный, слова которого приводит газета.

Le Monde напоминает, что Украина всю весну накапливала силы и технику для прорыва линии обороны РФ. Специально для этого были сформированы 12 бригад общей численностью около 35 тыс. военных, часть из которых была оснащена современной западной бронетехникой: британскими и германскими танками Challenger 2 и Leopard 2, американскими боевыми машинами пехоты Bradley и французскими легкими танками AMX-10 RC.

Сосредоточенность России

Газета указывает, что, несмотря на многочисленные попытки прорвать российскую линию обороны, украинская армия увязла. Опираясь на данные американского Центра стратегических и международных исследований, Le Monde отмечает, что в разгар наступления этим летом Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигались всего на 90 м в день. "12 бригад, задействованных украинцами для контрнаступления, частично уничтожены, а входящие в них солдаты по-прежнему блокированы на первой линии обороны России", - приводит издание слова французского военного эксперта, который скептически оценивает способность ВСУ штурмовать российские позиции.

В начале контрнаступления украинская армия действительно пыталась проводить масштабные наступления с привлечением большого количества живой силы и техники, но вскоре ей пришлось умерить свои амбиции. "Чтобы собрать бригаду, способную провести такие маневры, требуется не менее девяти месяцев коллективной подготовки, которая у украинцев отсутствовала. После первых неудач они предпочли воевать в гораздо меньших масштабах", - отмечает Стефан Одран, международный консультант по рискам и офицер запаса.

Газета указывает, что, по мнению западных спецслужб, Москве свойственно более эффективное "стратегическое мышление", чем ее противнику. Издание также указывает на обширные ресурсы России, которые позволяют ей вести длительное противостояние, несмотря на западные санкции.

Кроме того, отмечает Le Monde, многие эксперты считают, что в 2024 году на Украине закончатся боеприпасы, особенно 155-миллиметровые снаряды - стандартный калибр НАТО, используемый в западной артиллерии, - из-за отсутствия поставок из стран-союзников и недостаточного внутреннего производства.

Потери Украины

Другой проблемой контрнаступления являются потери Украины. Как подчеркивает Le Monde, "потери Киева являются самым большим секретом конфликта: даже союзники не располагают точными данными о количестве убитых и раненых военных". В западных столицах, отмечает газета, оценивают это число в 200 тыс. человек. "Украина теряет много людей, особенно среди ветеранов, и ей будет все труднее восстанавливать свои войска", - приводит газета мнение французского офицера, регулярно совершающего поездки в Киев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. По оценке российской стороны, за четыре месяца Киев потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков.