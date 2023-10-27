Словакия имеет действующий коммерческий контракт на поставку ВСУ 16 САУ "Зузана-2"

ЦАМТО, 26 октября. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине, однако Братислава на текущий момент имеет несколько действующих коммерческих контрактов на поставку ВиВТ Украине.

Самым крупным из них является контракт на поставку ВСУ второй партии в составе 16 САУ "Зузана-2". В случае отказа от его реализации, Словакия понесет существенные издержки перед тремя странами НАТО, которые финансируют этот проект. Коммерческие контракты не входят в категорию военная помощь, однако пока неизвестно, как эти поставки трактует словацкая сторона.

Справочно:

Как сообщило 16 января 2023 года Минобороны Словакии, ВСУ приняли восьмую и последнюю, 155-мм самоходную гаубицу "Зузана-2" (Zuzana 2) в рамках подписанного 1 июня 2022 года первого коммерческого контракта на поставку САУ.

Примечательно, что передача каждой единицы техники осуществлялась военным ведомством Словакии после перечисления оплаты на счет Минобороны.

В начале октября 2022 года стало известно, что в Словакии будут произведены для Украины еще 16 ед. 155-мм САУ "Зузана-2", финансирование заказа возьмут на себя Германия, Дания и Норвегия.

Соглашение об этом подписали 2 октября в Копенгагене главы военных ведомств Дании и Словакии, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на Минобороны республики.

"Входящая в состав минобороны Словакии компания Konstrukta Defence должна изготовить для Украины еще 16 ед. 155-мм САУ "Зузана-2". Их производство будут финансировать Дания, Германия и Норвегия, которые с этой целью выделили 92 млн. евро. Соглашение об этом 2 октября в Копенгагене подписали глава Минобороны Словакии Ярослав Надь и его датский коллега Мортен Бедсков", – говорится в сообщении.

Поставки гаубиц второй партии на Украину предполагалось начать со второй половины 2023 года.

Словакия 1 августа 2023 года передала Украине первые две из 16 законтрактованных гаубиц "Зузана-2" второй партии, сообщил словацкий портал sme.sk.

"Посол Украины Миронович (глава украинской дипмиссии в Словакии Мирослав Миронович – ред.) принял две гаубицы "Зузана-2" в городе Дубница-над-Вагом", – говорится в сообщении издания.

О дальнейших поставках не сообщалась, то есть можно предположить, что на текущий момент реализована только небольшая часть контракта.

Боевая масса 155-мм "Зузана-2" на шасси Tatra с колесной формулой 8x8 составляет 32,4 т. Максимальная скорость по шоссе – 80 км/ч, запас хода по топливу – 600 км.

Башня установки может вращаться на 360 град., оснащена орудием длиной 52 калибра, двумя счетверенными 81-мм ПУ дымовых гранат. На крыше установлен 12,7-мм пулемет. Расчет сокращен до трех человек.

Максимальный темп стрельбы – 6 выстр./мин (в течение первой минуты). СГ способна выпустить 16 снарядов за три минуты. При ручном заряжании скорострельность составляет 2 выстр./мин. Боекомплект СГ составляет 40 ед. 155-мм снарядов и соответствующее количество метательных зарядов. Дальность стрельбы – 5-41 км.