На ледокол "Чукотка" погрузили защитную оболочку реактора

ЦАМТО, 26 октября. Специалисты Балтийского завода (входит в АО "ОСК") произвели технически сложную погрузку крупногабаритной блок-секции весом 220 т на борт универсального атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220.

Блок-секция является защитной оболочкой реакторных отсеков. Общий вес конструкции – 220 т и она состоит из 8 секций, минимальный вес одной секции – 30 т, максимальный – 33 т. В связи со сложностью проводимых работ для выполнения поставленной задачи задействовали одновременно четыре портальных крана.

Защитная оболочка обеспечивает безопасность обслуживающего персонала реактора во время его эксплуатации. В состав блок-секции входят бетон, сталь и специальные защитные металлы, что значительно утяжеляет конструкцию и создает определенные трудности при ее погрузке. Благодаря опыту, слаженной работе крановщиц и профессионализму стропальщиков специалисты Балтийского завода выполнили погрузку блок-секции согласно плану работ.

Универсальный атомный ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу Госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле завода 16 декабря 2020 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина – 174 м, ширина – 34 м, осадка –10,5 м / 9,3 м, мощность – 60 МВт (на валах), водоизмещение – 33,54 тыс. т, расчетный срок службы – 40 лет, численность экипажа – 54 человека.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".