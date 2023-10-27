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ТАСС

Китайские тайконавты будут выращивать белковые кристаллы на орбитальной станции

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Тяньгун
Тяньгун.
Источник изображения: techcult.ru

Эксперименты необходимы для разработки молекулярных лекарств

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Экипаж китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-17" будет заниматься на орбитальной станции КНР "Тяньгун" выращиванием белковых кристаллов и другими научными экспериментами. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Китайский центр исследований и подготовки тайконавтов.

"Космический корабль везет партию образцов для биотехнологических экспериментов в области молекулярной сборки космических белков и исследований их применения, включая белки, полипептиды, нуклеиновые кислоты, биоматериалы и лекарственные препараты", - говорится в сообщении.

Условия микрогравитации в космосе, как отмечено в публикации, обеспечивают более-менее однородную и стабильную среду для роста белковых кристаллов, позволяя ученым более точно определять биологические функции белковых молекул. Эксперименты помогут исследователям изучить влияние условий микрогравитации и радиации на молекулярную структуру, биологические функции, эффективность лекарств и фармакологию, направляя разработку молекулярных лекарств.

Также сообщается, что тайконавты будут работать над исследованиями и разработкой биоразлагаемых бионических каркасов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Шэньчжоу
ЯО
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