Премьер Фицо: Словакия не будет оказывать Украине военную помощь

ЦАМТО, 26 октября. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине, передает "РИА Новости".

"Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине – это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия", – сказал он на встрече с депутатами.

Накануне политик официально стал премьер-министром Словакии.

Как напоминает агентство, до этого Р.Фицо неоднократно критиковал теперь уже бывшие власти страны за поддержку Украины. Поставки оружия, по его мнению, приводят к гибели людей и только продлевают конфликт, а не способствуют его решению. Поэтому он обещал остановить военную помощь Киеву со стороны Братиславы.

По словам политика, из-за передачи военной техники ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии. В частности, Р.Фицо требовал привлечь к ответственности членов правительства страны, решивших отдать истребители МиГ-29 Киеву, и критиковал власти за отправку Украине работоспособной системы ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как республика в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.

Кроме того, он говорил о невозможности членства Украины в НАТО, так как это идет вразрез с государственными интересами страны и может вовлечь в конфликт с Россией и Братиславу, и другие страны Евросоюза.

При этом Р.Фицо отрицает, что придерживается пророссийских взглядов, объясняя свою позицию интересами Словакии, отмечает "РИА Новости".