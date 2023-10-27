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Известия.ru

В Кремле назвали привлекательные условия причиной роста числа контрактников

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Песков: число контрактников в РФ на военную службу растет из-за привлекательных условий

Темпы приема на военную службу по контракту в России растут из-за привлекательных финансовых условий. Об этом 26 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.


«Во-первых, растет уровень консолидации. Во-вторых, это весьма и весьма привлекательные финансовые условия, речь идет о действительно достаточно внушительном контракте, и поэтому для многих эти условия являются действительно определяющими, и граждане принимают для себя это подобное решение», — сказал Песков в ходе брифинга.

Так он прокомментировал недавнее заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о значительном росте отбора на военную службу в стране.

Накануне, 25 октября, Медведев сообщил, что с начала января по 25 октября 2023 года на службу в Вооруженные силы (ВС) РФ поступили почти 385 тыс. человек, из которых 305 тыс. — это контрактники, 80 тыс. — добровольцы. Он также анонсировал комплекс мер по расширению войск РФ, которые поспособствуют эффективной защите независимости и безопасности страны.

Еще 29 сентября заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что для своевременного оформления желающих принять участие в спецоперации по защите Донбасса в России расширена сеть пунктов отбора граждан на службу по контракту.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
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