В Кремле назвали привлекательные условия причиной роста числа контрактников

Песков: число контрактников в РФ на военную службу растет из-за привлекательных условий

Темпы приема на военную службу по контракту в России растут из-за привлекательных финансовых условий. Об этом 26 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Во-первых, растет уровень консолидации. Во-вторых, это весьма и весьма привлекательные финансовые условия, речь идет о действительно достаточно внушительном контракте, и поэтому для многих эти условия являются действительно определяющими, и граждане принимают для себя это подобное решение», — сказал Песков в ходе брифинга.

Так он прокомментировал недавнее заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о значительном росте отбора на военную службу в стране.

Накануне, 25 октября, Медведев сообщил, что с начала января по 25 октября 2023 года на службу в Вооруженные силы (ВС) РФ поступили почти 385 тыс. человек, из которых 305 тыс. — это контрактники, 80 тыс. — добровольцы. Он также анонсировал комплекс мер по расширению войск РФ, которые поспособствуют эффективной защите независимости и безопасности страны.

Еще 29 сентября заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что для своевременного оформления желающих принять участие в спецоперации по защите Донбасса в России расширена сеть пунктов отбора граждан на службу по контракту.