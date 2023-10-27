"Ростех" передал ВС России первую партию самоходных гаубиц "Мальва"

"Ростех" отгрузил Минобороны РФ первую партию самоходных гаубиц "Мальва"

МОСКВА, 26 октября/ Радио Sputnik. "Ростех" передал Министерству обороны России первую партию самоходных артиллерийских установок "Мальва", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Ростех отгрузил в войска первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) "Мальва". Новейшая артустановка отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время", – говорится в сообщении на сайте.

Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, "Мальва" оборудована колесными шасси, благодаря чему способна быстро разворачиваться на позиции и уходить от ответного огня. Артустановка способна пройти 1 100 километров без дозаправки по дорогам общего пользования и бездорожью за счет полного привода и мощного дизельного двигателя.

Кроме того, габариты "Мальвы" позволяют транспортировать ее на самолете Ил-76, благодаря чему возможна быстрая переброска САО на большие расстояния.

"Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы – более 7 выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов", – приводятся в пресс-релизе слова Оздоева.

Радио Sputnik сообщало, что гаубица "Коалиция-СВ" успешно прошла госиспытания.