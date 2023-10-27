Рособоронэкспорт представит на Dubai Airshow 2023 новейший комплекс противодействия малоразмерным БЛА

ЦАМТО, 26 октября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) в ходе Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023 представит новый продукт – российский автоматизированный комплекс по противодействию малоразмерным БЛА.

"Последние военные конфликты показали огромную роль беспилотных летательных аппаратов всех классов в разведке, наблюдении за обстановкой и поражении живой силы, техники, объектов. На тактическом уровне массово используются в основном малоразмерные аппараты. Они дешевы, но способны наносить серьезный урон, – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Рособоронэкспорт представит в Дубае новейший российский комплексный продукт с высокой степенью автоматизации, способный обнаруживать, подавлять или уничтожать на поле боя популярные современные малоразмерные FPV-дроны, квадрокоптеры, беспилотники самолетного типа. Его характеристики и высокая эффективность подтверждены в реальных боевых условиях".

Новый экспортный продукт предназначен для оснащения специализированных подразделений по противодействию БЛА.

Глаза комплекса – переносная малогабаритная радиолокационная станция 1Л122-1Е производства КРЭТ (входит в Госкорпорацию Ростех), которая позволяет обнаруживать БЛА на достаточном для его перехвата или уничтожения расстоянии.

РЛС передает информацию о воздушной обстановке по радиоканалу на переносной модуль автоматизированного управления из комплекта технических средств КТС АУ. Это разработка входящего в Госкорпорацию Ростех холдинга Росэлектроника. Модуль автоматизированного управления может размещаться на удалении от РЛС до 5 км. Он представляет собой небольшой планшет, которым оснащен командир противодронового подразделения. Назначенные для поражения или радиоэлектронного воздействия БЛА (целеуказания) передаются стрелкам-зенитчикам ПЗРК "Верба" производства холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех или операторам противодроновых ружей, оснащенным индивидуальным комплектом автоматизации.

Индивидуальный комплект автоматизации оператора из комплекса включает в себя специализированные очки с визуализацией, гарнитуру и средства связи. Данный комплект решает задачу автоматизации процесса наведения на воздушную цель. С его помощью обеспечиваются визуализация и голосовые команды стрелку-зенитчику, оператору электромагнитного ружья, снайперу или стрелку из другого вооружения (при необходимости).

Финалом процесса является радиоэлектронное воздействие на каналы связи и навигации БЛА или его физическое уничтожение. На Dubai Airshow 2023 Рособоронэкспорт в качестве средства РЭБ представит противодроновое ружье "Аргумент-2". При этом по желанию заказчика оно может быть заменено любым другим носимым противодроновым комплексом.

Рособоронэкспорт готов рассмотреть заявки иностранных заказчиков на поставку представленного комплекса.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".