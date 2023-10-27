Войти
Интерфакс-АВН

Пашинян заявил о возможности подписания мира Ереваном и Баку в ближайшие месяцы

708
0
0
Ильхам Алиев и Никол Пашинян
Ильхам Алиев и Никол Пашинян.
Источник изображения: Петр Ковалев/ТАСС

Ереван. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на подписание соглашения о мире с Азербайджаном в ближайшие месяцы.

"Сейчас мы с Азербайджаном работаем над проектом соглашения о мире и урегулировании отношений. Надеюсь, что этот процесс успешно завершится в ближайшие месяцы", - сказал Пашинян в четверг на международном форуме "Шелковый путь" в Тбилиси.

По его словам, Армения и Азербайджан достигли согласия о том, что взаимно признают территориальную целостность друг друга в 29 800 кв. км и 86 600 кв. км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Похожие новости
01.09.2021
Глава МИД Армении и генсек ОДКБ заявили о необходимости деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе
16.08.2021
Алиев ожидает, что Россия не станет вооружать Армению
10.08.2021
Генсек ОДКБ констатирует рост напряженности по всему периметру ответственности Организации
03.08.2021
Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии на Нахичеванском направлении - Минобороны Азербайджана
24.06.2021
Учение сил РЭБ Беларуси и России – ответ на современные вызовы и угрозы
05.09.2008
Пора дружить с Ираном. В отношениях с Тегераном надо переходить от политики "разменной монеты" к стратегическому сотрудничеству
09.04.2008
Министры обороны Азербайджана и Туркмении обсудили сотрудничество в военной области
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 21:59
  • 175
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.10 19:53
  • 3
Угрозы для РФ
  • 27.10 19:29
  • 56388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 17:09
  • 0
Польша неожиданно снимает обвинения с «Газпрома»
  • 27.10 11:30
  • 2661
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.10 13:18
  • 1
Способный наблюдать за спутниками аппарат "Космос-2542" сгорел в атмосфере
  • 26.10 13:15
  • 0
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
  • 26.10 12:21
  • 1
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 25.10 23:35
  • 34
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 25.10 09:51
  • 1
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 25.10 08:26
  • 13
О МБР ж/д базирования
  • 25.10 04:57
  • 33
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 24.10 20:11
  • 1
О подводном флоте РФ
  • 24.10 19:42
  • 1
Матвиенко и комитет по обороне и безопасности Совфеда провели выездное совещание в Минобороны России
  • 23.10 13:53
  • 2
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники