Пашинян заявил о возможности подписания мира Ереваном и Баку в ближайшие месяцы

Ереван. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на подписание соглашения о мире с Азербайджаном в ближайшие месяцы.

"Сейчас мы с Азербайджаном работаем над проектом соглашения о мире и урегулировании отношений. Надеюсь, что этот процесс успешно завершится в ближайшие месяцы", - сказал Пашинян в четверг на международном форуме "Шелковый путь" в Тбилиси.

По его словам, Армения и Азербайджан достигли согласия о том, что взаимно признают территориальную целостность друг друга в 29 800 кв. км и 86 600 кв. км.