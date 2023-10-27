Германия пополняет запасы противотанковых мин после передачи значительного их количества Украине

Источник изображения: topwar.ru

Затяжной военный конфликт на Украине практически полностью опустошил запасы боеприпасов национальных армий государств Европы, в том числе все еще остающейся экономическим лидером ЕС Германии. Причем речь идет не только о наиболее востребованных 155-мм снарядах натовского стандарта, но и других типах боеприпасов, в том числе минах.

Интернет-портал военной тематики Army Recognition сообщает, что бюджетный комитет бундестага (однопалатный парламент ФРГ) 19 октября одобрил выделение средств на закупку для нужд бундесвера (армия ФРГ) 2600 противотанковых мин DM22, также известных как PARM 2, с возможностью приобретения дополнительных 10 000 единиц. Общая стоимость контракта с немецкой военно-промышленной компанией TDW, производящей данные типы боеприпасов, составляет около 68 миллионов евро.

Издание отмечает, что деньги будут взяты из ресурсов, которыми совместно распоряжаются Министерства обороны и иностранных дел ФРГ, выделенных для поддержки стран-партнеров в части поставки вооружений и обучения военнослужащих. Другими словами, эти средства, скорее всего, предназначались как раз для Украины.

Поставка мин на склады бундесвера по контракту будет осуществляться до 2026 года включительно. Известно, что ранее Германия поставила Украине 14 900 противотанковых мин DM22 и DM31, хотя точное распределение между двумя типами остается нераскрытым. Причем и это количество боеприпасов было отправлено Киеву напрямую от производителя, а не из запасов армии ФРГ.

Автор материала в онлайн-издании считает, что на самом деле Киеву было поставлено почти в два раза больше данных боеприпасов, с учетом того количества, которое Минобороны намерено закупить у TDW. Соответственно, как минимум в ближайшие три года поставок на Украину данного типа мин не планируется.

Противотанковые мины направленного действия DM22, с радиусом поражения 360 градусов, устанавливаются на треноге вне трассы для защиты дорог от бронетехники противника. Боеприпас оснащен активно-пассивной инфракрасной сенсорной системой (SAPIR), которая расширяет его поражающие возможности и увеличивает эффективную дальность до 100 метров. Мина весит 20 кг и оснащена кумулятивной 110-мм боеголовкой весом 1,9 кг, способной пробивать броню толщиной до 750 мм, в том числе имеющую реактивную защиту.

Мина DM22 имеет задержку постановки на охрану в пять минут и может быть подорвана дистанционно или приведена в действие с помощью оптоволоконного кабеля. Защита от несанкционированного доступа гарантирует, что пусковая установка может быть деактивирована только с помощью специального ключа постановки на охрану. Однако и эта защита не помешала российским военным затрофеить немецкий боеприпас.

Как и многие другие типы вооружений, поставляемых Западом Украине, немецкая мина DM22 в исправном состоянии попала в руки бойцов ВС РФ. Она стала одним из экспонатов захваченных в ходе спецоперации у ВСУ военной техники и вооружений на выставке, организованной Минобороны России летом этого года в подмосковном парке «Патриот» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023».