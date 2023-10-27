Войти
ТАСС

На Украине отчитались перед США о применении переданного вооружения

713
0
0
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press/ AP

В офисе Владимира Зеленского отметили, что Андрей Ермак и Джейк Салливан "скоординировали шаги по реализации договоренностей по совместному оборонному производству"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак созвонился с помощником американского лидера по нацбезопасности Джейком Салливаном и отчитался о результатах применения переданного Киеву союзниками вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера.

"Стороны обсудили <...> результаты применения вооружения, предоставленного союзниками Украины", - говорится в сообщении на сайте президента Украины. О каком именно вооружении идет речь, не уточняется.

Сообщается также, что Ермак и Салливан "скоординировали шаги по реализации договоренностей по совместному оборонному производству, достигнутых на встрече [президентов Украины и США] Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне".

С начала специальной военной операции западные союзники многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы, американские истребители и дальнобойные ракеты. Одной из резонансных поставок последнего месяца стала передача Вашингтоном тактических ракет ATACMS, которая была реализована тайно.

17 октября Вооруженные силы Украины впервые использовали против РФ эти ракеты, снабженные кассетной боевой частью. Их применение подтвердил Зеленский. Затем Белый дом сообщил, что администрация США передала Киеву такие ракеты с дальностью полета 165 км. При этом в Пентагоне отказались обнародовать информацию о количестве отправленных Киеву ракет, а также отметили, что "продолжат консультироваться с Украиной, а также союзниками и партнерами" по вопросу о возможности дальнейших поставок.

Президент России Владимир Путин отметил, что поставки США ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, но РФ сможет отражать такие атаки. Он также подчеркнул, что это никак не изменит ситуацию в зоне боевых действий, но США таким образом продлевают агонию украинского режима. В свою очередь в МИД РФ отметили, что тайная передача Киеву этих ракет лишь подтверждает стремление США к дальнейшей эскалации конфликта на Украине, а также демонстрирует упорное нежелание Вашингтона и управляемого им Киева искать политико-дипломатическое решение кризиса. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
20.09.2022
Reuters: глава КНШ призвал ВС США в Европе к бдительности на фоне ситуации на Украине
14.06.2022
США боятся российской угрозы с южного направления
27.12.2021
Президент Путин о "красных линиях" для России: некуда отходить, нас приперли
05.02.2020
Факты (Украина): Кремль изменил план «Новороссия», Путину нужна вся Украина, — генерал Сергей Кривонос
18.02.2019
"Надо больше кораблей": НАТО обороняется в Черном море
18.02.2019
Deutschlandfunk (Германия): никто не хочет войны, но на Украине она уже идет
09.06.2014
Гиперзвук – это мечта, как первый полет человека в космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 21:59
  • 175
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.10 19:53
  • 3
Угрозы для РФ
  • 27.10 19:29
  • 56388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 17:09
  • 0
Польша неожиданно снимает обвинения с «Газпрома»
  • 27.10 11:30
  • 2661
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.10 13:18
  • 1
Способный наблюдать за спутниками аппарат "Космос-2542" сгорел в атмосфере
  • 26.10 13:15
  • 0
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
  • 26.10 12:21
  • 1
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 25.10 23:35
  • 34
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 25.10 09:51
  • 1
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 25.10 08:26
  • 13
О МБР ж/д базирования
  • 25.10 04:57
  • 33
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 24.10 20:11
  • 1
О подводном флоте РФ
  • 24.10 19:42
  • 1
Матвиенко и комитет по обороне и безопасности Совфеда провели выездное совещание в Минобороны России
  • 23.10 13:53
  • 2
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники