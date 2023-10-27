На Украине отчитались перед США о применении переданного вооружения

В офисе Владимира Зеленского отметили, что Андрей Ермак и Джейк Салливан "скоординировали шаги по реализации договоренностей по совместному оборонному производству"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак созвонился с помощником американского лидера по нацбезопасности Джейком Салливаном и отчитался о результатах применения переданного Киеву союзниками вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера.

"Стороны обсудили <...> результаты применения вооружения, предоставленного союзниками Украины", - говорится в сообщении на сайте президента Украины. О каком именно вооружении идет речь, не уточняется.

Сообщается также, что Ермак и Салливан "скоординировали шаги по реализации договоренностей по совместному оборонному производству, достигнутых на встрече [президентов Украины и США] Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне".

С начала специальной военной операции западные союзники многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы, американские истребители и дальнобойные ракеты. Одной из резонансных поставок последнего месяца стала передача Вашингтоном тактических ракет ATACMS, которая была реализована тайно.

17 октября Вооруженные силы Украины впервые использовали против РФ эти ракеты, снабженные кассетной боевой частью. Их применение подтвердил Зеленский. Затем Белый дом сообщил, что администрация США передала Киеву такие ракеты с дальностью полета 165 км. При этом в Пентагоне отказались обнародовать информацию о количестве отправленных Киеву ракет, а также отметили, что "продолжат консультироваться с Украиной, а также союзниками и партнерами" по вопросу о возможности дальнейших поставок.

Президент России Владимир Путин отметил, что поставки США ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, но РФ сможет отражать такие атаки. Он также подчеркнул, что это никак не изменит ситуацию в зоне боевых действий, но США таким образом продлевают агонию украинского режима. В свою очередь в МИД РФ отметили, что тайная передача Киеву этих ракет лишь подтверждает стремление США к дальнейшей эскалации конфликта на Украине, а также демонстрирует упорное нежелание Вашингтона и управляемого им Киева искать политико-дипломатическое решение кризиса.